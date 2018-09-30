BLAST Pro Series Istanbul’da şampiyon Astralis!

Son dönemin en formda ekibi olarak gösterilen Astralis, grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Finalde, grup aşamasında 3 galibiyet alan MiBR ile oynayan ekip, heyecanlı anlara sahne olan bu karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.