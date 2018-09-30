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BLAST Pro Series Istanbul’da şampiyon Astralis!

Dünyaca ünlü ekipleri Türkiye’ye getiren BLAST Pro Series Istanbul tamamlandı, şampiyon Astralis! Finalde MiBR ekibiyle oynayan Astralis, bo3 formatında oynanan karşılaşmanın iki tanesini kazanarak 2-1 ile şampiyonluğa ulaştı. Ekip, bu şampiyonluğuyla 125 bin doları kasasına ekledi.

30 Eylül 2018, Pazar 09:46
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Son dönemin en formda ekibi olarak gösterilen Astralis, grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Finalde, grup aşamasında 3 galibiyet alan MiBR ile oynayan ekip, heyecanlı anlara sahne olan bu karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

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