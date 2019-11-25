Türkiye Kara Cuma’ya hazır. Black Friday çılgınlığı Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kendini göstermeye başladı. İndirimli ürünlerden satın almak isteyenler gün içinde aldıklarını sepetlerde biriktirdi. Black Friday yani Kara Cuma yaklaşırken vatandaşlar merakla Black Friday nedir? Hangi markalarda indiri olacak? Black Friday'de ne alınmalı? Black Friday ne zaman gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte Black Friday ve tüm detayları...

Kara Cuma ABD’de Şükran Günü’nü izleyen cuma günü yapılan büyük indirim gününe verilen isim. Perakendeciler için 1952 yılından bu yana Kara Cuma aynı zamanda yılbaşı alışveriş sezonunun da açılışı anlamına geliyor. Anonim kaynaklara göre indirim günlerinin Kara Cuma ismini almasının sebebi ABD’nin Philadelphia kentinde 1961 yılında indirim günleri sebebiyle oluşan ve vatandaşları çileden çıkaran trafik!

Kara Cuma ne zaman başlıyor?

Markalar şimdiden Black Friday indirimlerini farklı isimlerle başlattı bile fakat kampanyalar yoğun olarak pazartesi gününden itibaren başlayacak. Trendyol, 25-29 Kasım tarihleri arasında yüzde 80’e varan indirimlerle 25 milyon ürün satmayı hedeflediklerini aktardı. Geçen yıl ‘Efsane Günler'de rekor satışlara imza atan platformun, bu yıl bir kez daha kendi rekorunu kıracağı tahmin ediliyor. Yine ünlü bir e-ticaret sitesi olan Amazon.com.tr’de yüzde 70 indirim yapacağını duyurarak, hızlı teslimat ile her gün yeni ürünleri müşterilerine sunacağını açıkladı. Amazon da indirim kampanyasını bir hafta sürdürecek, indirimler 26 Kasım Salı günü başlayacak.

Black Friday nedir?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve Ingiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Türklerin Gözünde Black Friday

Her yıl binlerce indirim sever, Kasım ayının sonunu 4 gözle bekliyor. Black Friday, yılın en büyük alışveriş çılgınlığı, bu zamana denk geliyor. Satıcılar aylardır bu olaya hazırlanıyorlar ve sonunda, 29 Kasım Cuma gününde, müşterilerine en iyi indirimlerini ve promosyonlarını sunacaklar.

İlk başlarda Black Friday sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde biliniyordu. Ancak geçtiğimiz yıllarda bizim de dahil olduğumuz çeşitli ülkelere de sıçramış durumda. Türkler, büyük indirimlerle alışveriş yapma ve büyük tasarruflar yapma fırsatını kucaklamış gibi görünüyor.

Black Friday kasım ayındaki tek alışveriş festivali değil. Türkiye’de henüz yaygın olmasa da, birçok ülkede Bekarlar Günü, 11 Kasım’da kutlanıyor. İsmini, tarihindeki “bir” rakamlarından alan ve bekar olanları temsil eden Bekarlar Günü’nün kökenleri Çin’e dayanıyor. Özellikte Asya Kıtası’nda olmak üzere, bu günde büyük indirimler sunuluyor.

Düzenlenen anket, bize Black Friday gününün Türkiye’de açık ara önce olduğunu gösteriyor. Kasım indirimlerinin en az birine katılan katılımcıların büyük bir çoğunluğu, tercihini Black Friday yönünde kullanmış, %87. Katılımcıların %16’sı hem Black Friday indirimlerine, hem de Bekarlar Günü indirimlerinden faydalanmış. Sadece %8’lik bir dilim sadece Bekarlar Günü’nde alışveriş yaptıklarını belirtmiş.

Black Friday indirimlerininin Türkiye genelinde kutlanmasına rağmen, Black Friday gününe bazı şehirlerdeki insanlar diğerlerine göre daha ilgili görünüyor. İçsel verilerine göre, internet mağazalarındaki ziyaret artışının en yüksek olduğu şehirleri tespit ettik. (normal bir cuma günü ile karşılaştırıldığında)

Black Friday indirimlerine olan ilgi artışı en çok Mersin’de gözlenmiş. Black Friday aynı zamanda Denizli ve Manisa’da da ciddi bir popülerlik kazanmış görünüyor. Sırası ile 2. Ve 3. sıraya yerleşmişler. Şaşırtıcı olarak ilk 5’te İstanbul, İzmir ve Ankara büyük şehirlerinin hiçbiri yer almıyor.

ERKEK İLE KADIN ALICILARIN KIYASLANMASI!

Black Friday indirimleri Türkiye’de her iki cinsiyetin de ilgisini çekiyor gibi görünüyor. Kadınlar %72’lik bir katılım göstereceklerini belirtirken, erkeklerde bu oran %60.

Kadınlar, erkeklerden daha çok alışveriş yapıyorlar: erkeklerin 3.7’sine oranla ortalama 4.1 ürün. Yine de farkın oldukça küçük olduğuna dikkat çekmekte fayda var. Çelişkili olarak erkekler kadınlara oranla Black Friday gününde daha çok para harcıyor. Ortalama bir kadın ortalama 1460₺ harcamayı göze almışken, ortalama bir erkekte bu sayı 2216₺.

Bu durum, erkeklerin Black Friday alışverişlerindeki en çok alacakları ürün türlerinden birinin elektronikler olması ile açıklanabilir. Bunun haricinde hem erkek hem kadınlar en çok tercih ettikleri ürünleri giyim kuşam ve ayakkabılar olarak seçtiler.

Black Friday demek, promosyonlar ve kampanyalar demek. Bu konuda ise, kadınların ve erkeklerin tercihleri değişiklik gösteriyor. Ankete katılan kadınların en çok tercih ettiği promosyon şekli, seçili ürünlerde geçerli düşük oranlı indirim oldu. İkinci sırayı ise bütün ürünlerde geçerli düşük oranda indirim seçeneği aldı . Üçüncü sırada ise hediye ürünler yer aldı. Öte yandan, erkeklerin en beğendiği indirim ise bütün ürünlerde geçerli ancak düşük oranlı indirimler oldu. Bunu sırası ile seçili ürünlerde geçerli yüksek oranlı indirimler ile indirim kodları veya kuponları takip etti.

Özellikle Black Friday ve 11.11 gibi günlerin de katkısı ile internetten alışverişin popülaritesi her geçen sene artıyor. Ankete katılanlardan, Black Friday gününde internetten ve hem internetten hem de taş tuğla mağazalardan alışveriş yapacakların oranı hemen hemen yarı yarıya. (İkisi de %46) Black Friday alışverişi yapacak her 100 kişiden sadece 8’i sadece taş tuğla mağazalardan alışveriş yapacak.

Alışveriş merkezlerinden alışverişin tercih edilmemesinin sebeplerinden bir tanesi de beklenmek zorunda kalınan kuyruklar. Türkiye’de durum bu kadar ciddi olmasa da bazı ülkelerde, Black Friday gününün bitmek bilmez kuyruklarına katlanmak temalı özel dersler açılıyor. Bununla birlikte herkes sıraya girerek zamanını boşa harcamak istemiyor. Ankete katılan Türkler arasında kadınların %30’u, erkeklerin %34’ü sırada beklemektense ürünü almaktan vazgeçeceklerini belirtmişler.

Siparişlerini internet üzerinden verenler, kuyruklar hakkında endişelenmek zorunda kalmıyorlar ve istedikleri zaman alışverişlerini yapabiliyorlar. Black Friday gününde, Türkiye’de internet alışverişi, gece yarısında ve akşam 10’da tepe noktasına ulaşıyor. Tüketiciler evde, evden işe ve işten eve giderken ve hatta mesai saatlerinde de alışveriş yapıyorlar. Ankete katılan Türklerin %72’si mesai saatlerinde de alışveriş yaptıklarını itiraf etti.