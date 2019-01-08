Black Desert, Xbox'a erken geldi

Black Desert, Xbox için erken erişime girdi. Oyunun Ultimate Edition'ın erken erişim fiyatı ise 285 TL'yi buluyor.

08 Ocak 2019, Salı 14:39
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Black Desert, Xbox'a erken geldi

Yapımcı şirket, bugün erken erişim seçeneklerini aktif hale getirdi ve erken erişimde seçilebilecek birkaç farklı seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Ultimate Edition. Bu seçenek oyunculara 72 saat önce oyuna erişim sağlarken, birçok farklı bonus seçenek de sunuyor.

Ultimate Edition’ın erken erişimdeki fiyatı 285 TL. Oyunun Standart Edition’ı ise 65 TL. Standart sürümde bir gün önce oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Oyun, Ultime Edition sürümüne sahip olanlar için 1 Mart tarihinde aktif hale gelecek.

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