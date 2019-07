Maceracılar, Black Desert Türkiye ve MENA'daki müttefiklerinin ve maceraların çağrısına en yeni sınıf olan Shai’nin tam potansiyelini ortaya koyarak cevap veriyor. Shai'nin getirdiği etkinlikler devam ederken, yeni sınıfın sunduğu bu özel etkinlikleri ve ödülleri kaçırmamak için maceracıların hızlı hareket etmesi gerekiyor.

Steam ve Black Desert resmi web sitesindeki fırsatları kaçırmayın!

Yeni sınıfı karşılama kutlamalarıyla birlikte Black Desert Türkiye ve MENA resmi internet sitesindeki tüm paketlerde yüzde 50 indirim 10 Temmuz 2019 tarihine kadar sürecek. Shai’ye özel Steam platformunda gerçekleşen yaz indirimleri kapsamında, tüm Black Desert Türkiye ve MENA paketlerindeki yüzde 50 oranında indirim ise 9 Temmuz 2019’a kadar devam edecek. Ayrıca, 14 günlük misafir kartı yeni maceracılarını beklemeye devam ediyor. Bu sınırlı süreli kartlarla yedi gün boyunca oyuna giriş yapıp 50’nci seviyeye erişenler kalıcı erişim kazanabiliyor.

Maceracılar oyunda vakit geçirdikçe, daha çok kazanacak

Yeni sınıf Shai’nin habercisi olarak oldukça fazla sayıda görev ve etkinlik, bu kutlamaları tüm zamanların en coşkulu haline getirmek için 10 Temmuz 2019'a kadar devam ediyor. Destek sınıfı Shai olarak yolculuklarına başlayan maceracılar, dostlarına yardım etmek için can atarken; gelişmeyi, yaşamı veya macerayı destekleyecek güçlendirmeler alabilecek. Shai’ler diğer maceracılar özelinde her daim yardıma hazır oldukları için, yüklü miktarda katkı puanı karşılığında gizlenmiş bitki paketlerini dostları için bulabilir. Ayrıca maceracılar, “Meydan Okuma” ödüllerinden elde ettikleri altın anahtarlarla, Shai’ler tarafından etrafa gömülmüş “Parıldayan Hazine” sandıklarını açabilir ve içindeki saklı ödülleri elde edebilecek. 4-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında maceracılar için, 120 dakikaya kadar her 30 dakikada bir eşyalarla ödüllendirilecekleri yeni bir oyun süresi etkinliği de gerçekleşecek. Tüm etkinlik süresince yüzde 100 Level EXP ve yüzde 30 Beceri EXP artışı veren özel hot time ile birlikte, herkes Black Desert Türkiye ve MENA’da yeni Shai sınıfını keşfetmeye davetli!

Yeni Shai sınıfı ve birlikte getirdiği etkinlikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi internet sitesini ziyaret edin!