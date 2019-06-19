Black Desert Evreni’nin yeni sınıfı Shai için ön kayıt başladı!

Black Desert evreninde merakla beklenen yeni sınıf Shai için geri sayım başladı. Maceracılar, yeni sınıf ile yeni maceralara yelken açmaya başlayacak. Birçok yeni etkinlikle yeni sınıfın kutlamalarına başlayan Black Desert evreni, aynı zamanda maceracılara yeni sınıf Shai’yi erkenden özelleştirme imkanını sunuyor.

En iyi Shai özelleştirmesi yapan maceracılara ödül var

Erken erişim yapan maceracılar bugünden itibaren yeni sınıf Shai’nin ön oluşturmasına başlayacak. 26 Haziran 2019 tarihinde herkese açık hale gelmeden önce yeni sınıf ile ilk deneyimlerini yaşayacak olan maceracılar, bu yeni yolculukları sırasında birçok destek ödülü de kazanacak. Ayrıca 3 Temmuz 2019 tarihine kadar, yaptıkları Shai özelleştirmelerini Black Desert resmi sayfasındaki “Stil Albümü” içinde paylaşan maceracılar ekstra ödüller kazanmanın yanı sıra, sadece 3 kişinin hak edeceği ve henüz erişime açılmamış bir pet olan “Alacakaranlık Vaşak”ının da bulunduğu Başarı Ödülü’nü kazanma şansı yakalayacak. Henüz Shai sınıfı için ön kayıt yaptırmamış maceracılar için erken erişime katılma ve bu ödülleri kazanma fırsatı devam ediyor.

Shai kutlamalarında herkese yer var!

Yeni sınıf Shai’nin evrene gelişiyle başlayan kutlamalara, oyuna yeni gelecek oyuncular da katılabilecek. Misafir kartlarının süresi kutlamalarla beraber 7 günden 14 güne uzatılacak ve 10 Temmuz 2019’a kadar devam edecek. Bu kuponu kullanarak en az 7 gün oyuna giren ve 50’nci seviyeye ulaşan oyuncular ise kalıcı erişim kazanma hakkına sahip olacak. Shai, bütün maceracılar için bol ödüllü birçok etkinlik hazırladı.

Shai Black Desert evrenine yalnız gelmiyor

Black Desert Türkiye ve MENA’daki etkinliklere ev sahipliği yapmak isteyen yalnızca Shai değil. Shai’nin sadık eşekleri de ona eşlik edecek ve Velia’lı Bmanzur eşeklerin hak ettikleri gibi tanınmalarını istiyor. Bmanzur, 26 Haziran 2019 tarihine kadar Shai’nin dört ayaklı arkadaşları hakkında bilgi vermek için her sunucuda sınırlı sayıda görev sunacak. Velia’da bulunan Bmanzur’dan bu görevi almak için herhangi bir koşul gerekmezken, değerli bir ödül kazanmak için her sunucuda görevleri tamamlamak oldukça önemli. Görevleri tamamlayan sunucu sayısına bağlı olarak Bmanzur herkese “Derome”, “Cherose” veya “Vallet” adındaki 3 eşekten birini hediye edebilir.



