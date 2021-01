Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırlayacak. Siyah Beyazlı ekipte tek eksik Gökhan Töre, Bordo Mavililer'de ise Abdülkadir Ömür ile Kamil Ahmet Çörekçi yok. Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırlayacak. Siyah Beyazlı ekipte tek eksik Gökhan Töre, Bordo Mavililer'de ise Abdülkadir Ömür ile Kamil Ahmet Çörekçi yok. Beşiktaş, Süper Lig’de rakibiyle yaptığı son 18 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 18 randevuda siyah-beyazlılar 8, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015’te İstanbul’da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019’da Beşiktaş’a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.

Beşiktaş - Trabzonspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Aboubakar, Larin

Trabzonspor: Uğurcan; Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon; Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak; Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Beşiktaş'ta Vida, Mensah ve Ghezzal sınırda

Beşiktaş’ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Trabzonspor maçında da kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Gökhan Töre sakat, Tyler Boyd kadroda

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasına 1 futbolcu haricinde tam kadro hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda yeni iyileşen ve 3 maçtır sonradan oyuna giren Gökhan Töre; talihsizlik yaşayarak, yeniden sakatlandı. 2 gün önce yapılan idmanda sol ayak bileğinde aldığı darbe sonucu yırtık oluşan Töre, 10-15 gün arası takımdan uzak kalacak. 2. devrenin başlamasıyla değişen kurallara göre, yabancı sınırı 16'ya çıkartılmış ve maç kadrosuna 14 futbolcunun yazılmasının önü açılmıştı. Değişen bu kural sayesinde ilk devre sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd, yeniden A Takım kadrosuna alındı. Amerikalı futbolcunun büyük ihtimalle Trabzonspor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

Trabzonspor'da 3 eksik

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Trondsen, Abdülkadir Ömür ve kırmızı kart cezalısı Kamil Ahmet, zorlu deplasmanda forma giyemeyecekler.

Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 132. randevu

Süper Lig’in 22. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 132. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54’ünü Beşiktaş, 45’ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 182 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.

Beşiktaş son 18 maçta sadece 3 kez yenildi

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 95 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş’ın attığı 137 gole, Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.

Farklı skorlar

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993’te İstanbul’da yapılan lig maçında 7-1’lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995’te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997’de Ankara’daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0’lık sonuçla elde etti.

Beşiktaş evinde de üstün

Beşiktaş, İstanbul’da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul’da resmi ve özel 64 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul’da Beşiktaş 103, Trabzonspor ise 49 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor’u Konya’da ağırladığı maçı 3-0 kazandı. İki takım arasında geçen sezon Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.

İstanbul’daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul’da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul’da toplam 46 maç oynandı. Bunların 20’sini Beşiktaş, 12’sini Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 73 golüne karşılık, bordo-mavililer 39 gol attı.

Trabzonspor, deplasmanda son 16 maçta 4 kez yenildi Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 16 lig maçında Trabzonspor’u sadece 4 kez yenebildi.

Bordo-mavililer, deplasmanda son 16 lig maçından 5’inde Beşiktaş’ı yendi, 7’sinde berabere kaldı. Beşiktaş ise söz konusu karşılaşmada rakibine 4 kez üstünlük kurabildi.