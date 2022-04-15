BJK Spor Okulları Futbol Kampı rekor katılımla gerçekleştirildi

İlki geçtiğimiz kasım ayında 1200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen BJK Spor Okulları Futbol Kampı’nın ikincisinde rekor katılım sağlandı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 1600 öğrenci, dört gün boyunca yeteneklerini sergiledi. Her iki kampta belirlenen adayların seçmeleri ise mayıs ayında BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde yapılacak.

Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Altyapı Koordinasyon Antrenörü Önder Karaveli, U-19 Akademi Takımımı Antrenörü Serdar Topraktepe ile gösterdikleri başarılı performansla A Takım kadrosuna yükselen ve geleceğin yıldız adaylarına örnek olan Emirhan İlkhan, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç’in katılımlarıyla düzenlenen kupa ve ödül töreninde kampta başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan’ın başkanlığında 25 kişilik bir komite, bu komite içinden gönüllü 7 kişilik spor okulları yönetimi, 1 koordinatör ve ilgili diğer profesyonellerden oluşan ekiple yeniden yapılanmaya giden BJK Akademi Futbol Okulları hem kulübün hem de Türk futbolunun altyapısını güçlendirecek projelere imza atıyor.

Beşiktaş 'ın altyapısına her yıl futbol okullarından yeni oyuncular kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Fırat Fidan, törende yaptığı konuşmada; “Futbol okullarımız ile tüm Türkiye’yi tarayan bir sistem oluşturmak üzere çalışıyoruz. Pandemi öncesi 89 olan okul sayımız şu anda 100’e ulaştı. Azerbaycan, Kazakistan ve Kosova’da bulunan yurt dışı okullarımıza yakın bir süre sonra Katar’da açılacak okulumuzu ekleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca İngiltere, Belçika ve Almanya’da yeni okullar da açılacak. Böylelikle hem yurt içi hem de yurt dışı okul sayımızı kısa bir sürede artırmış olacağız. Diğer yandan Türkiye genelinde açılmaya başlayan jimnastik okullarımıza yapılan başvuru sayılarının da gün geçtikçe arttığını görüyoruz ki bu oldukça sevindirici. Önceliğimiz futbol okullarımızdaki kaliteyi gerek yazılım, teknoloji, malzeme gerekse metotlar ve eğitim kalitesi olarak üst seviyeye taşımak. Okullarımızın katılacağı ‘Bölgesel Turnuvalar’ gerçekleştirmek ise yine gündemimizdeki diğer planlar arasında yer alıyor. Bu noktada ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan yetenekli sporcularımızı keşfedip, adayları İstanbul’da düzenlenecek finalde altyapı scout ekibimizin değerlendirmesine sunmayı hedefliyoruz. Kasım ayında bin 200 sporcunun katılımıyla Antalya’da gerçekleşen futbol kampımızın ikincisine 12-15 Nisan tarihlerinde bin 600 kişilik rekor bir katılım sağlandı. Hepimizi oldukça heyecanlandıran bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

"Kurumsallaşma, futbol okullarındaki gelişmeyi de beraberinde getirdi"

Yeniden yapılanan BJK Akademi’deki operasyonel süreçler hakkında bilgi veren Fırat Fidan, “Kurumsallaşma ile birlikte spor okullarıyla iletişim güçlendirilirken okulların işletme kalitesinin de artması hedeflendi. Kamp organizasyonları, profesyonel bir operasyonla düzenli olarak hayata geçirilmeye başlandı ve futbol okullarının ücretsiz kullanımına sunulan özel bir yazılım programı hazırlandı. Mevcut yazılım ile okullar, öğrencilerinin datalarını düzenli bir şekilde güncelleyip, sporcuların performans ölçümlerini daha sağlıklı yapabilecekleri ve detayları velilerle paylaşabilecekleri bir yapıya kavuştu. Yine kurumsallaşmayla birlikte futbol okullarındaki çocukların kıyafetleri yeniden tasarlanarak ürün kalitesi artırıldı ve web sitesi üzerinden online satışa sunuldu” dedi.