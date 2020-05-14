Hırvat çalıştırıcı, başkan Ali Koç ile 3 kez görüştüğünü ama henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi.

İşte Bjelica’nın röportajından öne çıkanlar...

"İLGİ ÇEKİCİ BİR KULÜP"

Fenerbahçe, 30 milyon taraftarı olan, her teknik adam için ilgi çekici büyük bir kulüp. Henüz anlaşma sağlamış değiliz. Başkan Ali Koç ile üç kez görüştüm. Bunların ikisi tanışma ve bilgi alışverişi şeklinde geçti. Sonuncu görüşmemizde şartları konuştuk ama henüz anlaşma yapmadık. Medyada yazılan alacağım maaş, transfer edeceğim oyuncular, hepsi yalan. Açıkçası teklif aldığım en büyük kulüp Fenerbahçe. Bu nedenle şimdilik diğer seçenekleri rafa kaldırdım. Neler olacağını göreceğiz.”

"DİNAMO ZAGREB'DEN TRANSFER YAPABİLİRİM"

(Dinamo Zagreb’den Emir Dilaver (Stoper), Bruno Petkovic (Forvet), Mislav Orsic (Kanat); Hajduk’tan Josip Juranovic (Sağ bek) ve Rizespor’dan Dario Melnjak’ı (Sol bek) transfer edeceği iddiasıyla ilgili olarak) Hangi takımla anlaşacağım, o takımın oyuncu ihtiyaçları ve ekonomik durumu; bu oyuncuları transfer edip etmeyeceğimi belirler. Dinamo Zagreb’deki oyuncular üst eviyede oynayabilecek yetenekte. Ancak kesin transfer ederim diyeceğim bir oyuncu yok. Tekrar etmek istiyorum, Fenerbahçe ile görüşmemizde bu konulara hiç değinmedik.”

"NEDEN GÖNDERİLDİM BİLMİYORUM"

Dinamo Zagreb’den niye ayrıldığım sorusuna bir cevabım yok. Gönderilmem için bir sebep yoktu. 22 ay boyunca birlikte tüm sorunları çözdük, her kararı beraber aldık. Beni başkan Mirko Barisic’in ardından gelen ikinci adam olarak gördüler. Bunlar Zoran Mamic’in (Sportif direktör) sözleri. 22 ay boyunca Dinamo için elimden gelenin en iyisini yaptım. Herkesle harika ilişkilerim var. Kimseyle bir çatışma yaşamadım. Sanırım başarılarım birileri için yük haline geldi!”

"KULÜP ÇALIŞTIRMAYI TERCİH EDERİM"

Hırvatistan Milli Takımı’nda çalışmayı düşünmedim. Benim planım en az bir yıl daha Dinamo Zagreb’de kalmak ve yeniden Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktı. Muhtemelen Zlatko Dalic, Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Milli Takım’dan ayrılacak. Benimle ilgili medyanın imaları oldu ama ben hiçbir zaman bu yönde bir açıklama yapmadım. Dürüst olmak gerekirse kulüp çalıştırmayı tercih ederim. Her gün işimin başında olmak beni daha iyi motive ediyor. Yine de Hırvatistan’dan bir teklif gelirse nasıl davranırım bilmiyorum.”



