Türkiye Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sporcuları Hakan ve Suzan Çevik çifti, 2021’e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda derece elde etmek için birlikte ter döküyor. Erdemli ilçesindeki atış poligonunda Ukrayna ile ikili kampa giren paralimpik milli atıcılar, hazırlıklarını sürdürüyor. 2018’te dünya üçüncülüğü elde eden 50 yaşındaki Hakan Çevik, “Karımla birbirimizin antrenörlüğünü yapıyoruz. Benim eksiğimi o, onun eksiğini ben söylüyorum. Biz, ’engelliyiz’ demedik spor yaptık. Bizler sevgiyle sporu birleştirdik onlar da birleştirilebilir.” derken 45 yaşındaki eşi Suzan ise “12 yıldır evliyiz. Eşim olimpiyat kotası aldı, ben de kotaya yakınım” ifadesini kullandı.