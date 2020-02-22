ZAFER BÜYÜKAVCI: İnönü’de oynanacak bu derbinin kader adamları kimler olur? Her iki takım, hangi bölgelerde rakibine oranla daha etkili? İki takımın sahaya çıkmasını beklediğiniz onbirler nedir?

Mehmet Demirkol: ‘Burak ve Karius standart üstü olursa denge kurulur’

Bu maçın kader adamları Burak Yılmaz ve Karius... Trabzonspor’da standart zaten yüksek. Eğer denge sağlanacaksa, bu iki oyuncunun ‘normalin üstünde’ yapacakları işler belirleyici olacak. Konuk ekipte ise Mikel’in yokluğunun nasıl doldurulacağı önemli... Sosa’yı geri çekmek ve Ndiaye ile birbirine daha yakın oynatmak, Guilherme’yi de merkeze almak gibi bir çözüm mümkün. Bu karar ve maç içinde müdahaleler belirleyici olacak. İki takımın kanat hücum performanslarına bakıldığında ise oyun net Trabzonspor’a gidiyor.

Cem Dizdar: ‘Elneny&Atiba’ya Boateng mutlaka destek vermeli’

Beşiktaşlılar’ın gözü Boateng’de, ama ben, ‘Elneny-Atiba’ ikilisinin takımın en önemli yanı olduğunu düşünüyorum. Elneny’yi topu almak için stopere o kadar yaklaştırmak yerine, Ruiz’in topu arkadan oyuna sokmasına izin vermek, öndeki oyunun çeşitlenmesine yol açacaktır. Burak’ın ‘belirsiz performansı’ da maçın sonucuna ciddi etki edecek. Ljajic’in yokluğu ise bana göre önemli eksik... Trabzonspor’da Sosa takımı çekip çeviriyor. Uğurcan da Muslera ile birlikte ligin en ayrıksı performansında. Sörloth’un tedirgin edici iş bitiriciliği ise en güçlü yanları...

Ali Ece: ‘Kalecileri mukayese etmeyi kesinlikle reddediyorum!’

Ljajic önemli olabilirdi, ama yok. Şenol Güneş yönetimindeki performansına yükselebilirse, Burak, Beşiktaş adına ‘kader adamı’ olur. Gönül’ün dönüşü de, özellikle Novak-Abdulkadir kanadı karşısında çok önemli... Trabzonspor’da ‘Sosa-Ndiaye’ bambaşka bir uyum yakaladılar. Ndiaye, Sosa’yı özellikle mücadele açısından çok rahatlattı. ‘Elneny-Atiba’ göreceli olarak Beşiktaş’ın güçlü olduğu bölgelerden bir tanesi, ama Boateng onlara ekstra yardım etmeli. Kalecileri mukayese etmeyi reddediyorum! Sörloth ise zaten herkesin malûmu...

Deniz Çoban: ‘Atanlar ve tutanlar için kıyas bile yapılamaz’

Kaleci ve forvetler, her maçta sonuca damga vururlar... Bu mevkilerde, ‘tartışılmaz derecede’ Trabzonspor avantajlı... Uğurcan ve Karius ile Sörloth ve Burak Yılmaz şu anki performanslarıyla kıyas bile götürmez. Takımların birbirlerine karşı savunma avantajları olduğunu düşünmüyorum. Ancak ‘Sörtloth-Vida eşleşmesi’nden galip çıkan futbolcu, takımına büyük katkı sunmuş olur.



