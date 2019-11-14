Bizim Takım, Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

SORU 1:

ZAFER BÜYÜKAVCI:

Milli Takımımız, size göre İzlanda karşısına hangi onbir ile çıkmalı?

SORU 2:

ZAFER BÜYÜKAVCI:

Bu maçta savunmamız mı, hücum hattımız mı başrol oyuncusu olur?

MEHMET DEMİRKOL

‘Ömer, Çalhanoğlu, Ozan ve Emre Kılınç yükseliyor’

Savunmamız genç ama güvenilir. Duran toplarda biraz daha dikkate ihtiyaç var tabii! Atıyoruz, ama yiyoruz da. Hücumda Cenk ve Burak’ın en iyi hallerinde olduklarını söylemek zor. Ama büyük tecrübe, inanç ve tabii doğru planla iş yaparlar. Burada soru işareti olan orta sahamız. Önemli oyuncularımızı kullanamayacağız. Yine de Güneş’in elinde yeterli sayıda oyuncu var. Ömer Bayram, Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ozan Tufan yükselen performanlar sergiliyor. Asıl belirleyici olan burayı nasıl kuracağımız. Tabii Cengiz Ünder gibi bir yıldızın dönüşü de önemli. Onun yıldız performansına dönüşü için ideal bir maç.

CEM DİZDAR ‘

Hakan’ı oyuna alabilirsek yaratıcılık sorunu biter’

Milli Takım aslında savunması ile öne çıktı. Akan oyunda pozisyon verse bile gol yememiş olmak önemli. Savunma/hücum dengesini ideal bulmayanlar olabilir, ancak puan cetvelindeki yer, bu iddiayı destekler nitelikte değil sanki. Hücumda sıkıntılar varsa da özellikle Cenk’in son ay içinde yaptıkları umut vaat ediyor. (Sakatlığı umarım oynamasını engellemez.) Orta saha sağlam duruyor ve özellikle Çalhanoğlu’nu oyuna alabilecek şablonlar yaratıcılık sorununu da ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Kalecilerimiz zaten birbirinden iyi durumda. Bu nedenle dengeli oyun, maçı kazanmamızı sağlayacaktır.

ALİ ECE

‘Forvetlerimizin hızı bu maçta büyük önem taşır’

Savunmacılarımız daha formda, üstelik hepsi de çıkıp gol de atabiliyorlar. Lakin mutlaka hızlı forvetlerimiz de iyi gününde olmalı ki, rahat maç izleyebilelim.

DENİZ ÇOBAN

‘İzlanda’nın fizik gücü belli. Duran topa dikkat’

İzlanda takımının fizik gücü belli. Duran toplarda çok etkililer. Özellikle kornerlerde kalecinin hareket alanını daraltıp, o bölgede yoğunlaşarak kolay kafa golleri buluyorlar. Şenol hocanın da basın toplantısında dikkat çektiği üzere daha çok duran toplardan gol yiyen bir takımız. O yüzden savunmamız önem kazanıyor. Beraberliğin, Milli Takımımız açısından güvenli bir liman olduğuna dair psikolojik hisler de oyunu sahamızda kabul etmemize sebep olabilir. Kalecimiz ve savunma hattımız önemli roller üstleneceklerdir, ama ne olursa olsun, başrolü bu maçta orta saha oynayacaktır ve onların yaptıkları, sonuç üzerinde belirleyici olacaktır.

SORU 3:

ZAFER BÜYÜAKVCI:

Size göre maçın bizim açımızdan kader adamları kimler olur?

MEHMET DEMİRKOL

‘Savunmamız ideale döndü. Anahtar bölge orta saha’

Hasan Ali’nin dönüşüyle en ideal savunma yapısına ulaştık. Ozan Kabak gibi önemli bir yedek de var. Burada hiç sorun yok. Avrupa’nın en iyi savunma hatlarından birine sahibiz. Orta sahadaki liderlik önemli. Mahmut bu işi tecrübesiyle yapabilir. Anahtar orta sahada. Ve tabii oyun stratejisi de önemli. İzlanda galibiyete ihtiyacı olduğu için topuyla tüfeğiyle saldıracak değil. Dengeli oynayacaklar. Biz de maçın başından beraberlik hedefiyle maça çıkmayız. Hem böyle bir maç planı işe yaramaz hem de Şenol hocanın kitabında bu yoktur. Bu bir denge maçı olacak. Eğer son bölüme beraberlikle girilirse o zaman İzlanda risk alabilir. Bu da bize hızlı direkt oyun için avantaj sağlar. Maçı zıvanadan çıkarmadan, akılla oynamak lazım. Tıpkı Fransa maçlarında olduğu gibi. Buradaki büyük yük orta sahada olacak. Benim güvenim tam. Bu işi yaparız.

CEM DİZDAR

‘Kalede Mert, stoperde Merih önemli isimler...’

Öncelikle kimler oynayacaksa, stoperlerimiz. Kornerlerde ise özellikle arka direğe dikkat şart! Oradan yiyoruz golleri. Kaleci Mert önemli isim. Keza Merih, Çalhanoğlu ve en önde Cenk/Burak... İzlanda’da da ise Bjarnason, Sigthorsson en başta dikkat edilmesi gereken isimler.

ALİ ECE

‘Futbolcular tamam ama maçın adamı Güneş olur’

Maçı kader adamı kesinlikle Şenol Güneş olur...

DENİZ ÇOBAN

‘Kalecimiz MertGünok da maçın adamlarından biri’

Merih, Juventus’ta forma bulamıyor, ama Milli duyguları zirvede yaşayan bir isim. Merih ve Çağlar savunmada iyi bir ikili oluşturdular ve bu maçtaki performansları maçın gidişatını etkileyecektir. Oynarsa Cengiz ve Ozan’ın performansı da belirleyici olur. Mert kalede güven veren bir karakter oldu. O da mutlaka maçın kaderinde etkili olacaktır.