Bizim Takım, Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

Fanatik'in usta yorumcuları Mehmet Demirkol, Cem Dizdar, Ali Ece ve Deniz Çoban; Zafer Büyükavcı moderatörlüğünde bir araya geldiler. 'Bizim Takım'ın gündeminde bu kez Türkiye - İzlanda maçı vardı.

Zafer Büyükavcı sordu: İzlanda'yı nasıl yeneriz? Bizim takım yanıtladı...

SORU - 1 | ZAFER BÜYÜKAVCI: Gruptaki tek yenilgimizi İzlanda’ya karşı aldık. Bu maç özelinde bakarsak, bu kez İzlanda’yı yenmek için nasıl oynamamız gerekir?

MEHMET DEMİRKOL

Yusuf’u merak ediyorum... Mahmut & Ozan’a güveniyorum

İlk maç, Fransa zaferinin hemen ardından ve yaz tatilinden hemen önceydi. Ayrıca bulaşık fırçası vs. gibi saçma sapan işlerle konsantrasyonumuzu çok dağıttık.

Bu sefer, bu tip kafa karışıklıkları ve duygu dalgalanmaları olmayacak. Şenol hocanın bu anlamda işi daha kolay. Fakat dezavantajlar da var. Dorukhan, Emre ve İrfan Can’ın sakatlıkları; dinamizm, akıl ve beceri açısından tam kapasite olmamızı engelleyecek. Özellikle Yusuf’un (oynarsa) performansını önemsiyorum. Ozan ve Mahmut’un planı doğru uygulaması işimizi kolaylaştırır.

Bu maçın altından kalkabiliriz.

CEM DİZDAR

İzlanda'nın tek avantajı zevk alarak oynamaları!

Yanıt basit aslında; “Kendimiz gibi... Tempo, coşku, takım kolektifiyle oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynamak...” Grubun favorisi görülen Fransa karşısında iki kez yaptığımızı bir kez daha yapmak.

Evet, karşımızdaki takım saha içi koordinasyonu yüksek, alışkanlıkları oturmuş bir takım, ama artık onların nasıl oynayacağını bilmeyen kalmadı. Beri yandan yıpranmış bir takım da İzlanda. Avantajları, zevk alarak oynuyor oluşları. Biz de aynısını yapabilmeliyiz ki, yapıyoruz da...

Genç ve bilgi-beceri seviyesi yüksek yenilenmiş Milli Takım kadrosu bu işin üstesinden gelecek güçte.

ALİ ECE

Duran toptan gol yeme, Sigurdsson’a vurdurma...

Duran toptan gol yemez, Gyfli Sigurdsson’a da şut açısı bırakmazsak gol yeme ihtimalimiz çok düşer.

İzlanda için galibiyetten başka çare yok... Bu da bizim avantajımız... Süre ilerledikçe geride daha fazla boşluklar bırakıp risk almak zorunda kalacaklar. Üstelik bu, en iyi yaptıkları iş değil.

İlk golü yemedikçe maçta ibre bizden yana. Sabırlı olup 70’ten sonra hızlı akınlarla arkada bıraktıkları boşlukları değerlendirecek oyuncu malzememiz var. Tabii baştan 2 gol atıp şov yapsak da hayır demem! Ama 1-0 galibiyete bile 1 aydır razıyım.

DENİZ ÇOBAN

Tuvalet fırçasına cevap sahada oyunla verilmeli

Son yıllarda Milli Takımımız’ın başarısız sonuçlarından dolayı milli araları sevmez olmuştum. Ligimizi, milli maçlara tercih ediyordum. Ama bu defa durum çok farklı... Millilerimiz artık tat ve heyecan veriyor. Bir de maçın İzlanda ile olması işin başka bir tarafı.

İlk maçta Millilerimiz’e yapılan muamele; hava alanında bekletmeleri, ‘tuvalet fırçası’ hadisesi falan aklıma geldikçe maça daha fazla anlam yüklüyorum. ‘Kısasa kısas!’ arzusunda olmam. Birine, yaptığı terbiyesizlikle cevap vermek, onun seviyesine inmektir. Verilecek en iyi cevap sahada ve güzel futbolla olmalı!

Maçta duygusal ve agresif davranmamalıyız. Böyle davranınca oyundan uzaklaşıp dağılıyoruz.

İzlanda deplasmanda başarısız sonuçlar alan bir takım. Arnavutluk ve Fransa’dan 4 gol yediler.

İşleyen güzel bir sistemimiz ve harika bir Milli Takım birlikteliğimiz oldu. İşleyen sistemi bozmadan, macera aramadan, sabırlı bir oyun oynamalıyız. Ayağa top yaparak ve hızlı çıkmalıyız. Kanatlardan orta yapmak yerine içeriye kat etmeliyiz, bol şut atmalıyız.

SORU - 2 | ZAFER BÜYÜKAVCI: İzlanda galibiyeti belki de bizi ‘Grup lideri’ yapacak. ‘Grup liderliği’, böyle organizasyonlarda size göre ne kadar önemlidir?

MEHMET DEMİRKOL

Bu maçı kazanırsak tarihi zafer olur

Daha önce Milli Takımlar düzeyinde ne elemelerde ne finallerde ‘Grup Lideri’ olabildik. Bu tarihi bir zafer olur.. Ve genç oyuncuların güveni çok üst düzeye çıkar.. Ve bunu herhangi bir grupta da yapmış olmayacağız. Dünya Şampiyonu’nun, Avrupa’nın flaş ve yükselmekte olan takımlarının olduğu bir grupta bu seviyeyi yakalamak, bir eşiği aşmak demek.

Tabii ki hedef ne olursa olsun gitmek, ama liderliğin anlamı da büyük. Şansa da ihtiyaç olmakla birlikte, finallerdeki kurada da bir avantaj yaratacak.

CEM DİZDAR

Grupta liderlik, eşik atlamak demek

En azından başta takım olmak üzere hepimizin kendimizi daha iyi hissedeceğimiz muhakkak. Bu bile her şeyden bağımsız olarak başlı başına bir durum. Diğer yandan yıllardır yapamadığımız bir şeyi başarmanın, eşik atlamanın güveni...

Ülke futbolunda işler iyi gitmiyor malûm. Milli Takım işlerin esasen nasıl yapılması gerektiğini, gençleştirmenin ne tür sonuçlar vereceğinin muazzam bir örneği oldu. Grup birinciliği bu fikrin perçinlenmesi konusunda da çok yararlı olacaktır.

ALİ ECE

Fransa’nın yanında güç gösterisidir

Liderlik, güç gösterisidir... Hele hele ‘Son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa’nın olduğu gruptan lider çıkmak, “Sadece finallere gelmiyoruz, finallerde iş yapmaya geliyoruz” mesajını da daha güçlü verir. Zaten büyük, güçlü takımlara karşı daha iyi sonuca giden bir takım kimliğimiz var... Bunu orada daha net gösteririz.

DENİZ ÇOBAN

Hem prestij hem de imaj

Elbette bu organizasyonda gruptan lider çıkmak çok büyük bir prestij. Hele ki son yıllarda Milli Takımımız’ın yıpranan imajını düzeltmek açısından önemli bir adım. Ayrıca bütün Dünya: “Son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa’nın önünde grubu lider tamamlayan Türk Milli Takımı...” diye başlayan cümleler kurmaya başlayacak... Ki bu da elde ettiğimiz liderliğin anlamına anlam katan bir kazanım olacaktır.

BİZİM TAKIM’DA YARIN:

■ Savunma mı hücum mu?

■ Maçın kader adamı kim olur?

■ Hangi 11’i oynatırsınız?