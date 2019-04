İşte 'Bizim Takım'ın yorumları:

ZAFER BÜYÜKAVCI: Bu hafta lig biter mi?

‘Yarış son haftaya kadar sürer’

SAMET AYBABA: Fikstür, aslında zannedildiği kadar belirleyici değildir. Çünkü kolay ya da zor maç diye bir şey yok. Oyuncunun ruh hali önemli. Zorluk derecesi daha yüksek olan maçlar elbette var, ama sadece kalan maçlara bakarak yarışı çözemezsiniz. Bence Başakşehir ve Galatasaray arasındaki 6 puanlık farka rağmen, bu yarış son haftaya kadar devam eder. Bir hatalı gol, bir kırmızı kart her şeyi değiştirebilir. Hatırlayın; Geçen sene bizim maçta Başakşehir kalecisi topu elinden kaçırmasa, belki de Galatasaray şampiyon olamayacaktı.

‘Takımı şampiyon yapan takımın kendisidir...’

MEHMET DEMİRKOL: Fikstür avantajına ben de katılmıyorum. Bir takımı şampiyon yapan, o takımın kendisidir. Sen şampiyon gibi oynuyorsan, şampiyon olursun. Galatasaray’da bu refleks fazlasıyla var. Hamza Hamzaoğlu ile şampiyon olunan sezonu hatırlayın. Galatasaray her maçta en az bir, bazen iki gol yiyordu. Biz de ‘Galatasaray’ın şampiyon olması için her maç en az 3 gol atması gerekiyor’ diyorduk. Ne oldu? Kalan 6 haftada sadece 1 gol yediler. Şu an Başakşehir yerine Beşiktaş ya da Fenerbahçe olsa başka türlü konuşabilirdim belki. Fakat şu an Başakşehir’in rakibi 21 kez şampiyon olmuş Galatasaray.

‘Galatasaray, 33. haftaya yarışın içinde girerse...’

TUNÇ KAYACI: 4 sezondur şampiyonluk bölgesinde bulunan Başakşehir, elindeki bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmek isteyecektir. Elinde öyle bir motivasyon var, ama bunun bir baskı yaratma ihtimali de var. Galatasaray bu zamanları çok iyi oynayabilen bir takım. Oyuncular değişse bile, mantalite ve havası hiç değişmiyor. Tabii 33. hafta oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçına kadar takımlar nerede olacak, o çok önemli. Galatasaray o maça kadar yarışı sürdürebilecek mi? Bu kolay gözükmüyor.

‘Başakşehir’in oyunu bence bo-zu-la-maz...’

CEM DİZDAR: Başakşehir’in oyunu bana bozulacakmış gibi gelmiyor. Ezberlenmiş bir oyun oynuyorlar ve bu düzen bozulmaz. Şampiyonluğu kaybetmek için kendilerine bir şeyler yapmaları lazım, ama onu da yapacak gibi görünmüyorlar. Başakşehir’in mekaniğini bozabilecek gibi görünen tek takım belki de Beşiktaş. Ama bu hafta Başakşehir yenilse ve Galatasaray kazansa bile, bozulan mekaniği yeniden toplamaları kolay olur. Fakat iş, Galatasaray-Başakşehir maçına kadar gelirse; o zaman genetik kodlar devreye girer. Galatasaray’ın bildiğimiz tarihsel gücü ortaya çıkar!