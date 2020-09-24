Bizim Takım: Sezona en hazır girenler Galatasaray&Alanyaspor

SORU 1 ) ZAFER BÜYÜKAVCI: Geride kalan iki haftayı göz önüne alarak, sezona en hazır takım hangisi?

MEHMET DEMİRKOL: 'Çağdaş Atan öneriyor'

Sezona tam hazır bir takım yok. Belli ki hem pandemi hem de zaten alıştığımız plansızlık hemen her takım için dalgalı performanslar yaratacak. Galatasaray 'ın ilk hafta Barça, 2. hafta Atletico kalıpları üzerinden giden oyununda övülecek şeyler var. Taylan, Emre, Arda, Feghouli ve özellikle Belhanda beklenenin çok üzerinde, gerçek kalitelerine yakın oyunlar oynuyor. Sivas'ın yine belli bir standartta oynadığını söyleyebiliriz. Göztepe de ilk 30 dakika belli bir standartta. Ancak tüm bu takımların biraz daha önünde olan Alanya var. Çağdaş hoca gerçekten yeni bir şeyler öneriyor.

CEM DİZDAR : ' Beşiktaş iyi göründü'

Galatasaray ve Alanya. Terim; Taylan'ın bildik yerini değiştirip, O'nu defans önünde hem savunan hem oyun kuran birine çevirmiş. İki maçın da takım adına en iyi işleyen parçaları, Taylan ile 'serbest 8' gibi oynayan Emre Kılınç oldu. Stoper tandemi ile de uyumlu olan bu ikili, Belhanda'yı başkalaştırdı. Alanya, hocası hatta kadrosu değişmiş olsa da oyun ezberini korumayı başarmış, hatta üzerine koymuşlar. Beşiktaş ile Göztepe de iyi görünenler arasında, ama istikrarlı olacaklar mı? Zaman gösterecek.

ALİ ECE : 'Hatay'da felsefe var'

Galatasaray, geçen sezona kıyasla fizik kondisyon ve kolektif oyun kalitesi açısından büyükler arasında en hazır olanı. Alanya; hem teknik heyet hem de kadroya en isabetli takviyeleri yapan ekip. Hatay ise kendisini 1. Lig Şampiyonu yapan felsefesini, Süper Lig'e göre transferlerle güncellediği için hazır.

DENİZ ÇOBAN : 'Arda mesafeyi kaldırmış'

Galatasaray ve Alanya...Alanya'da 11'de 3-4 yeni oyuncu var. Takımın büyük bölümü geçen sezon birbirleriyle oynama alışkanlığı olan oyunculardan kurulu. 10'un üzerinde oyuncu ayrıldı, nokta atışı transfer yaptılar. Bareiro yüksek potansiyelli bir isim. Galatasaray en büyük transferlerini içeriden yaptı. Marcao, Taylan, Belhanda, Diagne, Falcao hızlı başladılar. Ayrıca Emre etkili, Arda futbolla arasına koyduğu mesafeyi kaldırmış

SORU 2 ) ZAFER BÜYÜKAVCI: Sezona en formda giren oyuncu kim?

MEHMET DEMİRKOL

Belhanda formda, Arda belirleyici işler yapıyor. Luis Gustavo tek başına takım. Gradel sakatlık sorunu yaşamazsa lige damga vurabilir. Bareiro ön plana çıkacak gibi. Daha isimler var, ama biraz beklemeli.

CEM DİZDAR

Galatasaray'dan Taylan, Emre Kılınç, Marcao, Luyindama ile Fatih Öztürk. Nedeni, saha içi yerleşim ve planların takım oyununu işler hale getirmesi.

ALİ ECE

Hatay stoperi Pablo Santos hem Başakşehir hem de Fenerbahçe maçlarında çok iyiydi. Belhanda-Taylan-Emre Kılınç üçlüsü birbirlerini çok iyi tamamlayıp takımın performansını yukarı çektiler. Marcao ve Fatih Öztürk de iyi başladı; Omar ve Saracchi de... Alanya'da Bareiro ve Davinson tam isabet. Juanfran yine çok istikrarlı. Salih Uçan da kariyerinde ilk kez yeteneklerini istikrarlı şekilde sergiliyor. Max Gradel Sivas'a, Zukanovic Karagümrük'e ekstra katkı yaptılar. Beşiktaş'ta Hasiç ve Antalya'da Gökdeniz gelecek için çok iyi sinyaller verdi.

DENİZ ÇOBAN

Marcao ve Taylan... Marcao, küme düşen takımdan alındığı için çok eleştirilmişti. Bugün takımın en iyilerinden. Satılırsa, Galatasaray için büyük kayıp olur. Taylan ekstra iyi oynuyor. Devamlılığı olursa büyük kazanç.

SORU 3) ZAFER BÜYÜKAVCI: İki haftanın en büyük hayal kırıklığı yaratan ekibi hangisi?

MEHMET DEMİRKOL

Rize'nin kadro kalitesinin altında bir oyunu var. Tomas, Süper Lig'de çıktığı 8 maçı da kazanamadı. Gerçek hayal kırıklığı bu.

CEM DİZDAR

Başakşehir...Kadrosu daha da yaşlandı ve artık kimin, ne yapacağı rakiplerce bilinir oldu. Mahmut/İrfan Can etkisiz hale getirilirken, Visca koşuları da önlenir olunca akışkanlık kayboldu.

ALİ ECE

Trabzon kötü başladı. Sörloth'un yerini doldurmak zor elbette, o yüzden zaman tanımak gerek. Luis Suarez sonrası Liverpool'un ilk sezon yaşadığı bocalamanın Türkiye versiyonu gibi! Başakşehir, Kopenhag karşısında kötü sinyaller vermişti, yine de bu kadar kötü başlamalarını beklemiyordum.

DENİZ ÇOBAN

Şampiyon kadroyu korumalarına rağmen, Başakşehir'in henüz puanı yok. Trabzon heyecanını kaybetmiş. Önemli oyuncular gitti evet; ama kalanlar da sıradanlaştı. Newton aşısı tutmadı. Ömrü uzun olmaz.

SORU 4) ZAFER BÜYÜKAVCI: En büyük hayal kırıklığı yaratan futbolcu kim?

MEHMET DEMİRKOL

Hayal kırıklığı demeyeyim de, beklentimin altında kalan oyuncular var. İrfan Can Kahveci ve Abdülkadir Ömür'den çok daha fazlasını bekliyorum.

CEM DİZDAR

Henüz bir hayal kırıklığından söz etmek doğru olmaz. Ancak Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci sanki sezona başlayamadı gibi!

ALİ ECE

Skrtel-Epureanu ikilisi, alışılmış performans standartlarının çok altında başladılar.

DENİZ ÇOBAN

Futbolcu sormasanız cevabım Erol Bulut olurdu. Futbolcu olarak ise Rodriguez. Fenerbahçe için gerekli bir oyuncu ama an itibariyle tam bir hayal kırıklığı.





SORU 5) ZAFER BÜYÜKAVCI: Ligin yenilerinden Karagümrük ve Hatay iki haftayı 4, Erzurum 3 puanla kapattı. Son Şampiyon Başakşehir 2'de 0 yaptı, 21. sırada... Takipçisi Trabzon ise 1 puanda. Bu durumu nasıl okumalıyız?

MEHMETDEMİRKOL : 'Bayern neden 8 atıyor?'

Erzurum maçın son bölümünde oyunu Sivas'a verdi. Hatay şut çekmeden maçı bitirdi ama çok iyi savunma yaptı. Karagümrük heyecan verici bir oyun oynuyor. Çıkan takımlar, ilk düşme adaylarıdır ama bu sene belki de durum farklı olabilir. Başakşehir'in 2 temel sorunu var. Geçen sene Clichy belki de sezonun oyuncusuydu. Sadece bir sol bek değil bir liderdi. Onun yokluğu takımın toplam zekasını düşürdü. Sol kanatları hiç işlemiyor. Mahmut-İrfan ikili orta sahası kolay kontrol ediliyor ve Visca da bütün markajın odaklandığı oyuncu oluyor. Başakşehir durdurulması kolay bir takım mı oldu? Maç kaybettiğindebile oyunu kaybetmeyen bir takımdı oysa. İkincisi Okan hocanın 'dinlenemedik' açıklamasının yansıttığı psikoloji var. Bayern daha uzun bir turnuva oynadı ama dönüp Schalke'ye 8 attı. Bu arabesk yaklaşımdan kurtulmamız lazım. Tamam; Başakşehir, Bayern değil ama rakipleri de Barça, PSG, Schalke değil. Trabzon'daysa oyuncu ya da teknik adam eleştirmek haksızlık olur. İdeal 11'den 5-6 oyuncu kaybettiler. Halâ stoper tandemini kuramadılar. Sörloth para getirdi ama moral götürdü. Newton'ın zamana ve huzura ihtiyacı var. Ve tabii saha içi liderlere. Bu sene işlerin yoluna girmesi zaman alacak.

CEM DİZDAR : 'Başakşehir toparlanır'

Sezon başı bunlar normal. Lige göre güçlü ve derin kadrosu olanlar toparlayacaktır. Yukarıda görünen bir çok takım da inişe geçecektir. Trabzon'daki belirsizliğin bir süre daha süreceğini, Göztepe'nin salınımlı ilerleyişinin devam edeceğini, Başakşehir'in ise toparlayacağını düşünüyorum. Ligin yenilerinin yapacakları da 'gedikli takımlar'ın yapamayacaklarına doğrudan bağlı.

ALİECE: 'Kalite farkı azalıyor'

Süper Lig ile 1. Lig arasındaki kalite farkı azaldı. Bunun bir sebebi, Süper Lig kulüplerinin çoğunun içinde bulunduğu kötü finansal durum. Bir diğer sebebi de yabancı kuralının esnetilmesi; 'Anadolu kulüpleri' diye tabir edilen takımların, Büyükler'den başarısız olan yerliler yerine serbest pazardan scouting transferleri yapmaları. Cem Dizdar'ın buna şiddetle itiraz edeceğine adım gibi eminim!

DENİZ ÇOBAN : 'Clichy çok büyük kayıp'

Hatay 'Şampiyonu' yendi, 'Transfer Şampiyonu'na karşı iyi savunma yaparak 9 kişiyle 1 puan aldı. Erzurum iyi başladı, Karagümrük lige renk getirecek. Trabzon takımın omurgasını kaybetti. Sosa-Sörloth büyük kayıp. Şampiyonluğu kaybetmenin, önemli oyuncuları elinde tutamamanın, Avrupa'ya gidememenin artçıları sürüyor. Başakşehir şampiyon oldu ama şampiyon gibi oynamıyor. Kadrosunu koruyor gibi görünse de Clichy büyük kayıp











