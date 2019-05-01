'Bizim Takım' şampiyonluk yarışını yeniden değerlendirdi

Türkiye'nin en saygın spor yorumcuları Ali Ece, Mehmet Demirkol, Cem Dizdar, Deniz Çoban'ın yer aldığı; Zafer Büyükavcı'nın moderatörlüğünü yaptığı 'Bizim Takım' son hafta maçlarının ardından şampiyonluk yarışını konu alıyor.

ZAFER BÜYÜKAVCI: Başakşehir kaybetti, Galatasaray kazanamadı, Beşiktaş kaybetmeden yoluna devam ediyor. Her hafta daha da ilginç hale gelen bir yarış izliyoruz. Bu haftaki sonuçların ardından ‘Şampiyonluk adayınız’ değişti mi?

MEHMET DEMİRKOL

‘Beklenmedik kayıplar yine devam edebilir’

Şampiyonluk adayım aynı: Halâ Galatasaray... Ama yıpranıyorlar. Biraz kontrol kaybı var. Ancak yarışın içine, ivmeli ve lokomotif oyunculu (yani Burak Yılmaz’lı) bir ‘kitle kulübü’ de (Beşiktaş) girdi.

Galatasaray açısından, Aykut Kocaman’ın takımı, şampiyonluk yolunda istemeyeceğiniz bir oyun oynamadı. Evet, Konyaspor savunma yaptı, ama 60 dakika hiç tehdit oluşturamadı. Dolayısıyla, gönül rahatlığıyla her şeyi deneyebileceğiniz bir ortam vardı galibiyet için. Galatasaray bunu yapacak bir ‘saha içi lideri’ bulamadı. Topa sahip oldular, ama savunmayı açacak pas hızına ulaşamadılar. Oyunda bir erozyon yaşandı.

Şimdi içeride bunu nasıl tamir edecekleri önemli... Kuşkusuz pazar günü ortam, bunun için ideal olacak.

Yarıştaki 3 takımın artı ve eksilerine, maç zorluk derecelerine bakıldığında ‘tulum çıkaracak’ bir takım bulmak zor. Beklenmedik kayıplar devam edebilir.

ALİ ECE

‘Terim çok temkinli, Güneş çok motive...’

Adaylar arası ‘şans farkları’ bariz azaldı. Üç takımın da farklı avantajları söz konusu...

Başakşehir halen ‘lider’ olduğu için puan avantajına sahip... Lakin fikstürde, Beşiktaş deplasmanında yenildikten sonra, Galatasaray deplasmanına gidecekler.

Galatasaray ‘iç sahada direkt iki rakibi, Beşiktaş ve Başakşehir’ ile oynayacağı için ‘fikstür avantajı’na sahip.

Beşiktaş ise diğer iki rakibinden farklı olarak ‘form grafiği avantajı’na sahip.

Abdullah Avcı’yı yakından tanıyan birisi olarak, en büyük kozu olan sakinliğini kaybetmiş gibi gördüm. Fatih Terim ise temkinli, bu temkinlilikte fikstür avantajının da etkisi vardır. Beşiktaş’ta ise Şenol Güneş ekstra motive ve hırslı. Sezonun ilk yarısında böyle değildi!

Oyuncular açısından Burak Yılmaz’ın süper form grafiği lige damga vuruyor. Başakşehir’de ise kolektif açıdan yaşanan düşüşün yanı sıra bireysel performans düşüşleri de göze çarpıyor. Galatasaray’da zaten birkaçı hariç oyuncuların sezon esnası ve maç içindeki dalgalı form grafikleri göze çarpıyor.

CEM DİZDAR

‘Üç takımın da ciddi handikapları var...’

Evet, artık üç takım da şampiyonluk için eşit şansa sahip. Bu şans da kendi yaptıklarından çok, diğerlerinin yapamadıklarıyla ilgili.

Örnek, Başakşehir’in durumu. Kan kaybı Epureanu sorunundan daha fazla Mahmut’un yer değiştirmesiyle yaşandı gibi. Emre’nin uzun oynama zorunluluğu nedeniyle takımın mesafesi uzadı ve Mahmut’un geçmişte kapadığı alanlar boş kaldı. Yani Emre katkısı olmadan geldikleri yerden, Emre’nin zorunlulukları nedeniyle aşağı iniyorlar!

Galatasaray ‘deplasman oyunu’ sorununu çözemiyor. İçeride iyiler, ama içerideki son iki maçları en zorlu rakiplerle! Bu belirsiz oyunla onların değil, diğer ikisinin neler yapamayacağı belirleyici olacak. Kaldı ki son maç Sivas’ta ve o maç belki de Sivas’ın ligde kalma maçı olacak.

Beşiktaş’ın durumu da garip... Oyunu ellerinden kaçırıp bir devreyi rakibe verdikleri Rize ve Ankaragücü’nü bol gollü geçtiler. Maçların en iyilerinden biri Karius’tu, gerisini siz düşünün.

Tam da bu handikaplar nedeniyle şanslar eşit. Kim daha az hata yaparsa o şampiyon olur.

DENİZ ÇOBAN

‘Görünürde lig kısaldı, özünde ise çok uzun...’

Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yarışındaki takımların ne yapıp edip maçlarını kazanacaklarını düşünmüştüm. Sadece Beşiktaş kazanırken, Galatasaray (beraberlik) ve Başakşehir (mağlubiyet) puan kayıpları yaşadı.

Puan kayıplarının ötesinde, oynadıkları futbolla şampiyonluk yolunda hayal kırıklığı yaşattılar. Alınan sonuçlardan sonra, zirvede kartlar yeniden dağıtıldı.

Geçtiğimiz haftaya kadar favorim Galatasaray’dı, ama artık üç takımın da şansının eşitlendiği fikrindeyim. Hangi takım ‘dörtte dört’ yaparsa, şampiyonluk ipini göğüsler... Fakat ben hiçbir takımın ‘dörtte dört’ yapabileceğini düşünmüyorum.

Görünürde ligin boyu çok kısaldı, ama özünde çok uzun 4 haftaya şahit olacağız. Bence her hafta kartlar yeniden dağıtılacak ve 3 takımın da şampiyonluk şansı olduğu kadar, aynı oranda üçüncü olma ihtimalleri de var.





YARIN: ‘BizimTakım’, Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımın yıldızlarını tek tek mercek altına aldı... Kritik karşılaşmanın kilit oyuncularını sizler için yorumladı...