Bizim Takım: Kader adamı Burak Yılmaz

ZAFER BÜYÜKAVCI:

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında da lig üçüncülüğü açısından önemli bir maç oynanacak bugün... Nasıl bir maç olur, kim kazanır?

EROL BULUT:

‘Burak sakin olduğunda Ljajic başka oynuyor’

Galatasaray-Başakşehir maçının sonucu, Beşiktaş açısından da çok önemli. O yüzden Beşiktaş, Trabzon’da mutlaka kazanmak isteyecektir. Kazandığı takdirde, üstteki rakiplerinden biriyle aralarında 1 puan fark kalır ve az da olsa Şampiyonlar Ligi iddiası sürer. Trabzonspor’un da iyi bir ritmi var. Onlar da bu maçı bırakmak istemeyecekler. Ki halen ligi üçüncü bitirme ihtimalleri de var. Tribünler ve Burak Yılmaz konusunda, diğer yorumculara katılıyorum. Kim daha sakin kalırsa, onun oyunda her açıdan önde olacağını düşünüyorum. Burak sakin kalabilirse, takımına büyük katkısı olur. Ki Burak sakin olduğunda, pozisyon açtığında; Adem Ljajic de çok başka bir oyuncuya dönüşüyor. Ancak Burak tepki verirse, Beşiktaş’a zararı büyük olur.

MEHMET DEMİRKOL:

‘Git gelleri çok olacak bir maç bekliyorum...’

Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini yorumlamadan önce, bir başka büyük hesabı yapmak gerekiyor. Hem Galatasaray hem de Başakşehir son iki maçlarından da beraberlikle ayrılırlar (ki ilk maçlarını kendi aralarında yarın oynayacaklar zaten) ve Beşiktaş kalan iki haftayı 6 puanla kapatırsa şampiyon oluyor. Çünkü kalan maçların böyle sona ermesi halinde üç takım sezonu aynı puanda bitiriyor ve şampiyonluk hesabı üçlü averaja kalıyor. Üçlü averajda da Beşiktaş, iki rakibini de geride bırakıyor. Bu açıdan bakıldığında Beşiktaş mutlaka kazanmak için sahaya çıkacaktır. Trabzonspor’un da zaten freni yok! Yani Trabzonspor’un bir set oyunu yok. Bu nedenle bence Trabzonspor-Beşiktaş maçı da ‘git gel’leri çok olan bir karşılaşma olacaktır.

TUNÇ KAYACI:

‘Trabzon taraftarı bu takıma çok inandı...’

Trabzonspor geçen hafta Konya’da puan kaybetmese, Beşiktaş maçının tansiyonu çok daha yüksek olabilirdi. Her ne kadar iki takımın üçüncülük için yarıştığı ön görülüyor olsa da, Beşiktaş’ın ufak da olsa bir şampiyonluk ihtimali de halen söz konusu... Bu ihtimal nedeniyle Beşiktaş, Trabzon’dan üç puanla dönmenin hesapları içinde... Üstelik son hafta ikinci yarının en verimsiz takımlarından Kasımpaşa’yı konuk edecekler. Trabzonspor ise bu sezon evindeki son maçta taraftarına güzel bir vedanın peşinde. Taraftar, bu takıma çok inandı, çok destek verdi. Futbolcular da karşılığında bir Beşiktaş galibiyeti hediye etmek isteyeceklerdir. Bu nedenlerle bol pozisyonlu, zevkli bir maç bekliyorum.

CEM DİZDAR:

‘İki takım da bilinen oyundan vazgeçmez’

Bence ‘Burak ve sinir maçı’na dönecek. Burak üzerine kurulmuş bir tribün senaryosu izleyeceğiz. Yani insanların halleri, sahadaki futbolun önüne geçecektir. Çünkü Trabzonspor’un, Konya’dakinden daha farklı bir şey oynayacağını tahmin etmiyorum. Beşiktaş da son haftalardaki oyununun üzerinde oynamayacağına göre... Ofansif anlamda ‘Ljajic, Burak’ın arkasında’ oyunu; Defansif olarak da Dorukhan yokken Atiba’nın yanında kimin oynayacağı önemli. Sonucu belirleyecek kriter şu; Trabzon geçmişli oyuncular ve hocayla, Trabzon kültürü ve tribün kültürü arasındaki gerilimde kim sakin kalacak? Gerçi bu sezon Trabzon genel alışkanlıklarının çok ötesinde davranıyor kent olarak...

MD: Bence Türkiye’nin en günahsız tribünü... Galatasaray maçı 20 yıl önce oynansa neler olurdu? Hiçbir şey yaşanmadı.

‘Mirin’e güvenip hangi oyunu oynayabilirsin!’

CD: Beşiktaş’ın maçlarında ilk devre yok gibi! Sonra oynamaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle yaşla, planlama ile ilgili bu durum.

MD: Mirin’le nasıl oynayacaksın? İki pasından birini dışarıya atıyor.

CD: Ona güvenip, oynayamıyorsun zaten. Kim izliyor, nasıl buluyorlar, ne para veriyorlar?

MD: Savunma takımı olsan neyse.

ZB: Hollanda Ligi’nden savunmacı alınır mı?

MD: Stam’ı ya da De Ligt’ı alıyorsan, evet!

‘Nwakaeme’yi istedik, Malatya’yaalamadık’

EB: Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme bireysel açıdan çok yetenekliler. Nwakaeme’yi, Türkiye’ye getirmek isteyen ilk teknik direktör benim. Görüştüm, Malatya’ya getirmeye çalıştım. Maliyetini karşılayamayınca alamadık. Sonra Trabzon’a geldi.

MD: Yürüyerek adam geçiyor. Yapılı olduğu için topu alamıyorsun. Arkasındayken top gözükmüyor zaten. Temposu da var. Tempolu adamın üzerine gidince, zaten bir adım öndeyse, geçmiş olsun!