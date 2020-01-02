Bizim Takım: İlk yarının takımı tartışmasız

SORU 1:

Zafer Büyükavcı: Size göre ilk yarının takımı kim ve neden?

Mehmet Demirkol:

‘Tartışmaya bile kapalı’

Tartışmaya kapalı bir şekilde Sivasspor... Tabii bunun bir anlam ifade etmesi için sonunu görmeleri lazım. Unutmayalım ki, Sivasspor buna benzer bir başarıyı daha önce yakalamıştı. Şimdi bunun ötesine gitmek lazım. İkinci yarı farklı olacak. Son 2 haftada yaşadıklarını, artık daha yoğun yaşayacaklar. Her rakip derbi hazırlığıyla maçlara çıkacak. Oyuncuları baskıdan ya da transfer dedikodularından uzak tutmak zorlaşacak vs... Bununla mücadele etmek kolay değil.

Cem Dizdar:

‘Dar kadronun avantajı!’

Elbette Sivasspor... Çünkü ölçülü harcama ve sınırlı kadro ile yaptıkları ortada. Garip gelecek ama dar kadronun avantajını kullanıyorlar! Tekrar sayısını artırarak takım ezberini oluşturmuş durumdalar ve zaten futbolda vasatı aşamayan Süper Lig’de kimi maçta zorlanmış olsalar bile işlerini görüyorlar.

Ali Ece:

’Kendileri bile inanmıyordu’

Tabii ki Sivasspor... Çünkü sezon başında Sivasspor taraftarlarının yüzde 90’ı bile takımlarının ilk yarıyı liderlik koltuğunda tamamlamasını beklemiyordu.

Deniz Çoban:

‘Her maçı kazanmak için sahadalar’

Tartışmasız Sivasspor. Lider takım... Kimsenin beklemediği bir performans sergilediler. Zevk veren bir futbol mantığına sahipler. Oyunu sürekli ileride oynuyorlar ve her maça kazanmak için çıkıyorlar. En çok gol atan takım durumundalar. Mütevazı bütçe ile neler yapılabileceğinin örneğini veriyorlar. Çok koşuyorlar ve oyun disiplinine sadıklar. ‘4 Büyükler’i ve Başakşehir’i peşine takmış; lokomotif gibi başı çekiyorlar. Değil ilk yarının, bence ligin de takımı olacaklar gibi...

İLK YARININ HOCASI: TARTIŞMASIZ RIZA ÇALIMBAY

SORU 2:

Zafer Büyükavcı:

Size göre ilk yarının teknik direktörü kim ve neden?

Mehmet Demirkol:

‘Ziya&Fatih ile neler başardı’

Yine tartışmaya açık olmayacak şekilde Rıza Çalımbay... Şampiyona performansı sergilediler. Kaybettiklerinde dahi kazanabilecekleri performanslar sergilediler. Ziya, Fatih orta sahasıyla Fenerbahçe’yi devirmeleri gerçek bir destan. Bakalım Rıza hoca bunu sürdürebilecek mi? Eğer ilk 5 haftada 10 puan ve üzerinde toplarlarsa, onlar için ‘hedef canlı’ denebilir. Ama işleri kolay olmayacak.

Ali Ece:

‘En eskilerden ama en yeni taktikler’

Rıza Çalımbay büyük iş başardı. Ligin en eski teknik direktörlerinden birisi, en yeni direkt hücum ağırlıklı futbol taktiklerinden de ilham alarak lige yeni bir heyecan kattı.

Cem Dizdar:

‘Ligin en golcü takımını yarattı’

Rıza Çalımbay kuşkusuz... Kimileri için denir ya, “Ülkedeki futbol ortamını biliyor...” İşte onlardan biri Çalımbay. Ligin en çok gol atan iki takımından birini yaratmak, hele ki bu denli sınırlı kadroyla, hayli önemli...

Deniz Çoban:

‘Disiplinli ve ağırlığı büyük’

İlla ki Rıza Çalımbay... Disiplinli. Takımı oyundan kopmuyor. Belli ki takımda ağırlığı var. Takımının kondisyonu çok iyi, çok koşuyor. Kadro derinliği ve kalitesi sınırlı takımı, açık ara lider. Takımını zirveye taşıdı. İlk yarının teknik direktörünü seçmek kolay ama diğerlerine de haksızlık etmemek gerekir. Okan Buruk, Ünal Karaman, Erol Bulut, Sergen Yalçın’ın fark yarattıkları gerçek... Hatta Göztepe’nin başına geçen İlhan Palut’u da unutmamak gerekir. Kariyerinde çalıştırdığı tek takım Hatayspor’ken, Göztepe ile Süper Lig’e adım attı ve Galatasaray’ı, Trabzonspor’u yendi; Fenerbahçe ile berabere kaldı.

SORU 3:

Zafer Büyükavcı:

Size göre ilk yarının oyuncusu kim ve neden?

Mehmet Demirkol:

‘Mert Hakan, Sörloth, Cisse, Sosa ve Atiba’

Bu yıl tek bir oyuncuyu buna layık görmek zor. Geçen yıl devre arasında sorsan, hemen ‘Visca’ derdim. Bugün oyuncu-takım ortak hedefine gidişte öyle bir performans yok. Emre ve Mert Hakan ilk akla gelenler tabii. Ama Crivelli, Cisse, Ozan, Atiba, Muslera, Sosa da var. O yüzden tek bir oyuncuyu seçmekte zorlanıyorum. Bunlardan hangisini istersen itiraz etmem. Ama illa bir cevap isteyeceksiniz: Ben de ‘Sörloth’ diyeyim!

Ali Ece:

’Muriç de var elbette! Sosa’dan özür dilerim’

Kare asım: Vedat Muriç, Muslera, Atiba, Mert Hakan Yandaş... Çünkü dördü de takımlarını şampiyonluk yarışında tuttular. Sosa’yı karmaya koyamadığım için bu vesile ile özür dilerim! Çünkü Mert Hakan çok büyük bir çıkış yaptı.

Cem Dizdar:

‘Galatasaray burada ise tek pay onun’

Fernando Muslera... Galatasaray bu performasla ligin burasında ise bunda Muslera’nın payı çok büyük. Sivas’ın ikilisi Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç’a da özel bir parantez açmak şart. İkili bu sezonun en farklı performanslarını sergiliyor.

Deniz Çoban:

Yatabare’yi unutmam. Ama Tufan çok farklı’

Birkaç isim sayabilirim aslında. ‘Visca’ derim mesela... ‘Yatabare’ ya da ‘Emre Kılınç.’ ‘Sörloth’ da söylenebilir elbette. Ama ben ‘Ozan Tufan’ demek istiyorum. ‘Futbolcu olduğunu unutan biri’ diye tarif edilirken, Fenerbahçe’nin vazgeçilmezi oldu. Kondisyonu çok iyi... Yer tutuşu çok gelişti. Bazı maçlarda 2-3 kişilik performans sergiledi. Fenerbahçe’nin savunması sıkıntısı çektiği maçlarda ‘joker’ oldu. Artık hücuma gidip-dönebiliyor. Takıma katkısı çok fazla... Emre’nin oynamadığı maçlarda daha faydalı.

iLK YARININ HAKEMi: ALi PALABIYIK

Deniz Çoban:

‘Toplam 10 maç yönetti, 8’i zirveyi etkiledi’

Çakır ve Fırat Aydınus’la birlikte en çok düdük çalan hakem oldu. Yönettiği 10 maçın 8’i; dört büyük takımın maçıydı. Şampiyonluk adaylarının birbiriyle oynadığı maçların birçoğunda hakemdi. Trabzon- Beşiktaş, Trabzonspor-Galatasaray, Galatasaray-Sivasspor, Sivasspor- Fenerbahçe, Başakşehir-Trabzonspor maçlarını o yönetti. Bence Galatasaray- Sivas maçı hariç çok fazla eleştirileceği bir maç olmadı. Hakemlerin yerden yere vurulduğu ilk devrede, bu kadar önemli maçlarda düdük çalıp bu kadar az hedefte olan başka hakemimiz neredeyse yoktu. Hiç gündem olmadı. Avrupa’da ise 1. kategoriye yeni çıkmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi’nde maç yönetme başarısını gösterdi. Ahmet Çakar, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’tan sonra Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalma başarısını gösteren 4. hakemimiz oldu.