Bizim Takım: Hedef şampiyonluk ise lider stoper şart!

Fanatik'in usta yorumcuları bir araya geldiği 'Bizim Takım', Trabzonspor'un transfer politikasını masaya yatırdı.

SORU - Zafer Büyükavcı: İlk yarıyı geride bıraktık... Sizlere göre Trabzonspor’un hangi bölgelerde eksikleri var. Yani transfer politikalarını belirlerken, hangi mevkileri en öne yazmalılar.

Mehmet Demirkol: ‘Sturridge, Sörloth, Nwakeme ve Ekuban ile ilerisi süper’

Trabzonspor hiç sorun olmasa da sorun yaşamayı biliyor... Bu kadar sebebi anlaşılmaz ve sürekli sakatlık; çok temel ve takımı derinden etkileyen asıl sorundu. Şimdi Ünal Karaman’la yolları ayırmak, sorunlara yenisini mi ekleyecek yoksa bu sorunları ortadan kaldırmak için mi yönetim bu kararı aldı? Bu kadar uluslararası özel oyuncuyu idare etmek kolay değil. Onların ‘yerel bir kahramanı’ anlamaları da... Burada Trabzonspor Yönetimi’nin dengeyi doğru kurması şart.

Herkes bir golcü bulamazken Trabzonspor; Sturridge, Sörloth, Nwakeme ve Ekuban’ı kullanabiliyor. Orta sahada Ndiaye’nin katılımıyla mücadele seviyesi de artacak. Eğer bu sürekli sakatlıklar olmasa 1 numaralı şampiyonluk adayım onlar olurdu. Ve başka bir transfere de gerek yok derdim. Ama teknik direktör yokken bunu nasıl söyleyebilirim ki?

Cem Dizdar: ‘Lig ilerledikçe risk artar ve işler tersine dönebilir’

Bana kalırsa öncelik, Sosa pozisyonunun yedeklenmesinde olmalı. Çünkü lig ilerledikçe riskler artacak ve zaten yüksek sakatlık oranıyla oynayan Trabzonspor’da işler bir anda tersine dönebilir. Obi Mikel/Abdulkadir Parmak bölgesine yapılacak bir takviye de defansif direnci artırabilir diye düşünüyordum. Beri yandan halen Onazi’nin fiziksel olarak hazır duruma gelmesi bekleniyor. Ancak bu beklentide, umutların yavaş yavaş tükenmeye başladığı da bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Ndiaye’nin takıma katılması, Onazi konusunda tükenen umutları yeşertebilir ve orta alanda Trabzonspor’u daha güçlü bir yapıya kavuşturabilir.

Bu arada değinmeden geçmek olmaz... Çözülebilecek bir Ünal Karaman sorunu, Trabzonspor’da adeta bir krize dönüştürüldü. Tam işler yoluna girme eğilimine girmişken, en başa olmasa bile hedeflenen yolda bir hayli geriye gidildiğini söylemek gerekir...

Ali Ece: ‘Savunmayı organize edecek, adam/alan paylaştıracak...’

Trabzonspor’un uzun süredir en büyük eksiği ‘lider bir stoper’ oyuncusu. Hosseini ile genç Hüseyin bu sezon zaman zaman gayet iyi stoper performansları sergilediler. Sonlara doğru Campi de toparlanma sinyalleri verdi. Ama örneğin içeride öne geçip kaybedilen ‘Rodallegazede’ olunan Denizlispor maçında insanların bir kısmı hatalı analiz yaptı: “Rodallega kalmalıydı” değil doğru analiz, çünkü yerine gelen Sörloth farklı santrfor profilinde de olsa ligin en verimli golcülerinden birisi. Yani Denizlispor maçında Rodallega, Trabzonspor formasıyla oynasa; Sörloth, Denizlispor formasıyla oynasa yine ‘lider bir stoper’in olmadığı için golleri yiyebilirdin.

Trabzonspor şampiyon olmak istiyorsa, bütçesine uygun bir Puyol bulmalı... Tıpkı ‘Trabzonspor versiyonu’ olarak üst üste şampiyonluklardaki Kemal gibi... Savunmayı organize edecek, adam, alan paylaştıracak bir stoper. En iyi stoperi değil, en uygun stoperi almalı Trabzon! Badou Ndiaye, Galatasaray’dan Premier Lig’e ilk transfer olduğu seviyeye çıkabilecekse, Sosa’yı rahatlatmak adına o da iyi bir transfer olabilir.

Deniz Çoban: ‘Kalecileri Uğurcan’a rağmen gol yemedikleri maç yok...’

Hiç beklenmedik bir gelişme oldu ve Ünal Karaman ayrıldı. O yüzden ilk etapta Trabzonspor’un ‘kaptan köşkü’ne bir adam lazım. Kişisel fikrim şu: Ünal Karaman’ın gitmesiyle, bence Trabzonspor’un şampiyonluk şansı kalmadı. Trabzonspor’un ikinci yarı için en iyi transferleri, sakatlıktan dönecek futbolcuları olur. Teknik sorumlu problemini çözdükten sonra da eğer transfer yapılacaksa, Trabzonspor’a en az bir stoper şart. Gol atmakta sıkıntısı olmayan Trabzonspor’un, kalecisi Uğurcan’ın başarılı performansına rağmen neredeyse gol yemeden tamamladığı maç yok. Campi ve Fernandes hiç olacak gibi değil. Hosseini de çok ağır ve bence şampiyonluğa oynayan takımın stoperi olmaz.

Merkez orta sahaya, gerektiğinde ön libero da oynayacak bir oyuncu da Trabzonspor için önemli. Savunma kurgusunu düzelten, sakatlıktan dönen oyuncularının eski kapasitesine ulaştığı ve teknik sorumlu konusunda isabetli tercih yapan Trabzonspor bu şartlarda şampiyonluk yarışının içinde kalabilir.