Türkiye'nin en saygın spor yorumcuları Cem Dizdar, Mehmet Demirkol ve Tunç Kayacı'lı 'Bizim Takım', teknik direktör Erol Bulut'u konuk ederek Zafer Büyükavcı moderatörlüğünde Galatasaray - Başakşehir mücadelesini değerlendirdi.

Tunç Kayacı: Başakşehir, Sivas’ta pas yaptı, topu rakip kaleye getirmeyi başardı. Fakat Visca attıysa attı, yoksa takım gol atamıyor. Çok konuşulan bir konu da Başakşehir’in yüksek yaş ortalaması... Galatasaray karşısında yaş faktörünün etkili olacağı bir maç oynanmayacak. Çünkü bu bir final. Gerçek anlamda bir ‘sabır maçı’ olacak.

Mehmet Demirkol: Galatasaray halen şampiyonluk adayım. Onlarda yararlı bir stres görüyorum! İnsanı ileri iten bir hırs, bir duygu bu. Başakşehir’de ise tam tersi bir stres, yılgınlık var. Bir de Fatih Terim faktörü var. 50bin kişi var, hakemi baskı altına alacak. Pazar günü 21:00’de bu şehirde ya ortalık yıkılacak, ya da hiç ses çıkmayacak!

Erol Bulut: Kelimenin tam anlamıyla ‘Gerçek bir final’ olacak. Galatasaray, 50 bin taraftarı önünde oynayacağı için bir adım önde. Yine maça baskılı başlayacaklar. Ama bu süreçte gol de yiyebilirler. Bu olursa şaşırmam! Çünkü Abdullah hocanın ekibinde ‘o baskıdan nasıl çıkılacağını’ bilecek seviyede futbolcu kalitesi var...

Cem Dizdar: Bu maç; bozulmuş bir düzenle, becerinin kapışması olacak. Feghouli iki üç haftadır benzer goller atıyor. Onyekuru’ya koridor yarattığın an alıyor söküyor seni çorap gibi... Abdullah hoca, o koridorları nasıl kapatacağını biliyor olabilir, ama kapatabilir mi? Başakşehir’in Visca’nın yanında ikinci bir seçeneğe ihtiyacı var...

SORU - ZAFER BÜYÜKAVCI

Bugün şampiyonluk yarışında bir final var: Galatasaray-Başakşehir... Size göre kim kazanmaya daha yakın?

Erol Bulut: ‘Galatasaray geriye düşerse bu kez dönüşü zor olabilir’

Gerçek bir final olacak. Galatasaray’ı kendi stadında, 50 bin taraftarıyla oynayacağı için bir adım önde görüyorum. Her zamanki gibi maça baskılı başlayacaklar. Taraftarı, takımı itecektir. O baskıyı kuracaklar 15-20 dakika. Ama bu süreçte iki gol de yiyebilirler. Bu olursa şaşırmam! Çünkü Başakşehir’de çalıştığım günlerde bir maçta benzer baskıyı yedik, ama 1-0 öne geçtik, maç 3-3 bitti. Çok farklı bir sonuç olabilir yani. Galatasaray’ın geriye düşmesi büyük sorun yaratabilir. Başakşehir topu iyi gezdirebilen bir takım. Bu nedenle Rize’deki gibi dönüşü kolay olmayabilir Galatasaray’ın. Baskı, Başakşehir kazanamayacak anlamına gelmez. Çünkü bu maçın bir farkı var: Başakşehir de kazanmak zorunda. Abdullah hocanın ekibinde ‘o baskıdan nasıl çıkılacağını’ bilecek seviyede bir futbolcu kalitesi var.

Tunç Kayacı: Zaafı ne peki hocam?

Erol Bulut: Defansın göbeği... Topu kaptırdıklarında sorun yaşayabilirler. Çünkü Galatasaray’da Onyekuru, Feghouli gibi hızlı hücumcular ve onları iyi besleyen Belhanda var.

Zafer Büyükavcı: Artısı ne peki?

"Başakşehir’in Ankaragücü maçının bize anlattığı şu: Robinho sonradan oyuna girdi, sol kanada geçti ve oyunu değiştirdi..."

Erol Bulut: Elbette Edin Visca. Galatasaray da Edin’in kanadını kapatma yoluna gidecektir. Edin kilitlenirse, bir başka kader adamı bulmak zorundalar. Robinho sol kanat da oynar, santrfor da. Ki bana göre sol kanatta, daha etkili olabilir. Son maçın kadrosu, bize çok şey anlatmıyor; Çünkü 5-6 değişiklik vardı. Ama anlattığı bir şey var: Robinho sonradan girdi, sol kanada geçti ve oyunu değiştirdi.

Mehmet Demirkol: ‘Başakşehir son durumunu bu maçta da değiştiremez’

Mehmet Demirkol: Galatasaray şampiyonluk adayım biliyorsunuz, bir kaç haftadır.

Zafer Büyükavcı: Bir buçuk aydır!

Mehmet Demirkol: Halâ aynı fikirdeyim! Galatasaraylı oyuncularda, teknik heyette, seyircide yararlı bir stres görüyorum! İsteğin ötesinde, insanı ileri iten bir hırs, bir duygu bu. Başakşehir’de ise tam tersi bir stres var, yılgınlık var.

“İlk yarı kadromda Visca, İrfan Can, Emre, Epureanu , Mert vardı. Üzerine transferler yapıldı ve bu sonuca gelindi...”

İlk yarı karmasını çıkartırken kadroma Visca, İrfan Can, Emre, Epureanu, Mert’i koymuştum. 5-6 oyuncu vardı Başakşehir’den. Bu kadronun üzerine transferler yapıldı. Buna karşın şu an birçok oyuncu yarıştan kopmuş gibi. Belki de bu düşüşün nedeni transferler! Fiziksel problemleri yok çünkü. Başakşehir, bütün istatistiklerde aynı durumda. Pas yüzdesi, ikili mücadele kazanma vs. Sadece şutları gole çevirme yüzdesinde düşüş var. Yüzde 15’lerden yüzde 6’lara gelmişler. Avcı, bu istatistiklere aldanıp 6 hafta bekleyerek hata yaptı. Elinde Demba Ba, Adebayor, Elia, Bajic, Arda varken; takımın halen sadece Edin’e bakıyor olmasının nedeni de bu stres. Başakşehir’in bu durumu, bu maçta da değiştirebileceğini düşünmüyorum. Abdullah hoca bunu yapabilirse, büyük iş başarır. Robinho, Erol hocanın da dediği gibi solda ya da santrfor arkasında yararlanılabilecek bir oyuncu. Onu iki stoperin kucağına verdiğinizde, aynı verimi alamazsınız.

Bir de Fatih Terim faktörü var. Hasan Şaş, Abdurrahim Albayrak, 50 bin kişi var, hakemi baskı altına alacak. Saat 21:00’de bu şehirde ya ortalık yıkılacak, ya da hiç ses çıkmayacak. Dolayısıyla Galatasaray her açıdan daha avantajlı.

Tunç Kayacı: ‘Emre Belözoğlu’nun varlığı eksi de yazar artı da...’

Abdullah Avcı, Epureanu’nun sakatlığı sonrası stoperden oyun kurabilmek, topu oyuna iyi sokabilmek için düzgün bir ayak aradı. Bu nedenle de Mahmut’u oraya çekti. Elinde Mahmut, Serdar Taşçı ve Attamah vardı sadece. Şu an gelinen noktaya bakarsak gerçek şu: Başakşehir’in o bölgede halen kimyası bozuk. Epureanu gittikten sonra takım sürekli hata yapmaya başladı.

Galatasaray maçı öncesinde Emre Belözoğlu’nun sakatlığı var. Oynaması ya da oynamaması Başakşehir’e artı da yazabilir eksi de... Oynasa, takımını çok iyi motive edebilir. Fakat tribünlerin kendisi aleyhine tepki göstereceği gerçeği de unutulmamalı. İşin psikolojik boyutu önemli. Bu durumda Emre’nin vereceği reaksiyon da önemli.

“Şu gerçek bilinsin: Abdullah hoca, “Galatasaray’ın kimyasını bozacağız” demedi. Bu sözü birileri ortaya attı, onun üzerine kaldı...”

Başakşehir, Sivas’ta pas yaptı, topu rakip kale önüne getirmeyi başardı. Fakat santrforsuz bir takım kurgusu ve bu durumda Visca attıysa attı, yoksa takım gol atamıyor. Çok konuşulan bir konu da Başakşehir takımının yaş ortalaması... Evet, ortalama yüksek, ancak Galatasaray karşısında yaş faktörünün etkili olacağı bir maç oynanmayacak. Çünkü bu bir final. Bu nedenle de maç kendi içinde iki takım adına da bazı starlar çıkartacaktır. Bana göre gerçek anlamda bir ‘Sabır maçı’ olacak. Ve büyük ihtimalle sabreden kazanacak.

Bu arada bir gerçeği de dile getirmem gerekiyor: Abdullah Avcı bir kez bile “Galatasaray’ın kimyasını bozacağız” demedi. Birileri ortaya böyle bir söz attı, o söz çok kullanıldı ve hocanın üzerine yapıştı.

Cem Dizdar: ‘Visca kadar Mossoro da sonuç için çok önemli’

Başakşehir garipleşti! 3 haftalık aradan sonra anlaşılamaz bir durum bu. Kayseri maçında iyi oynadı, 6-7 yapacağı maç berabere bitti ve devamında garip bir dönem yaşadılar. Sadece Visca meselesi değil bence bu. Mossoro’daki düşüklüğün meseleyi çok belirlediğini düşünüyorum. Rakip ceza yayının etrafını kovalayan, gol yollarındaki ikinci seçenek, yani Visca’nın bütün o işleri yapmasına neden olan oyuncu aslında o...

“Başakşehir’in Boyd’dan yediği gol, aslında hep attıkları goldü. Hem bu golü atmak için çalışıyorlar hem de aynı golü yiyorlar!”

Bir diğer konu da benim halen yanlış bulduğum değişim, Mahmut’un stopere çekilmesi. Bu nedenle ortadaki ezber bitti. Takım, bir oyuncunun eline bakar hale geldi. Bakın, bu hafta Boyd’dan yedikleri gol, aslında hep attıkları goldü. Hem o golü atmak için çalışıyorsun, hem de aynı golden yiyorsun. Kaldı ki Bajic ile golü de yine öyle attılar. Bu arada hiç anlamadığım transferler var; Serdar, Demba Ba... Biz bu oyuncuları sadece sahada gol atan adamlar olarak düşünüyoruz ama, onlar bu takımla antrenman da yapıyorlar. Acaba gelenler, antrenmanları da mı olumsuz etkiledi? Bu listeye Arda’yı da eklemek lazım. Arda’yı ‘takımın negatifi’ne eklemeliyiz.

Bu maç; bozulmuş bir düzenle, becerinin kapışması olacak. Feghouli iki üç haftadır benzer golleri atıyor. Onyekuru’ya koridor yarattığın an alıyor söküyor seni çorap gibi...

Erol Bulut: Abdullah hoca, o koridorları nasıl kapatacağını bilir.

Cem Dizdar: Yolu bilir de, kapatabilir mi?

Erol Bulut: Galatasaray’da ön plana çıkacak isimler belli. Kime baskı uygulanacağı belli.

Tunç Kayacı: Beşiktaş maçında buna benzer bir senaryo vardı, ama bu kez de Fernando yıldız oldu.

Erol Bulut: Beşiktaş farklı, Başakşehir farklı. Abdullah hoca, bu analizi iyi yapar.

‘Terim de Avcı da kazanmaya oynar’

Mehmet Demirkol: Erol hocaya bir soru da ben sorayım: Dakika 70, maç 0-0... İki hoca risk mi alır, yoksa ‘son haftaya bırakalım’ mı der?

Zafer Büyükavcı: Bir ekleme yapayım; 0-0 biterse ikili averaj ortada kalır, genel averaja bakılır.

Tunç Kayacı: Galatasaray’ın 8 gol averaj fazlası var.

Erol Bulut: Ben risk alıp maçı kazanmaya giderim. Bana göre Fatih Terim de kesin kazanmaya oynar, Abdullah Avcı da son haftaya bırakmak istemez.

‘Robinho farklı oynatılabilir’

Erol Bulut: Galatasaray karşısında Beşiktaş kazandığı toplarla iyi çıkamadı ilk yarıda. Sıkıntısı buydu. Başakşehir belki de bu maçta oyun senaryosunu değiştirecek. Şu an oynadığından uzaklaşıp, eski Başakşehir’e dönecek ve kompakt oynayacak. Rakibi ikinci bölgede karşılayıp, orta sahayı daha hızlı geçen bir formata dönebilirler. Üç sene önce oynanan oyun bu. Kompakt oyunda, ikinci bölgede bekleyip topu kaptığında, Robinho’yu iyi değerlendirebilirsin. Başakşehir bunu becerebilir. Çünkü arkada yeterince boşluk bulacaklar ve elindeki futbolcu kalitesi, yakaladığını atabilir.

‘Galatasaray her düzeni bozabilir’

Erol Bulut: Kasımpaşa’daki ile Galatasaray’a gelen Diagne’yi karşılaştırdığımızda dağlar kadar fark var.

Cem Dizdar: Kasımpaşa’nın Başakşehir’i yendiği maçı hatırlayın. Beklediler; Özgür’ü, Trezeguet’yi, Diagne’yi orta saha çizgisinde tuttular, hiç geri getirmediler. Sonra attılar, oynadılar. Başakşehir de Galatasaray’a bunu yapmaya çalışabilir. Ama Galatasaray izin verir mi, bilemem. Çünkü Galatasaray enine oynayabiliyor, iki kenara açılabiliyor. Yayın etrafını oynayabiliyor, şut atabiliyor. Bursa maçını hatırlıyorum; Belhanda bir pozisyon icat edip maçı çözdü mesela. Bu becerili oyuncular, aynı zamanda düzen bozan oyuncular. Sen istediğin kadar düzenli oyna, Galatasaray o düzeni bozabilir.

SORU - ZAFER BÜYÜKAVCI

Maçın kilit oyuncuları kim olur?

Mehmet Demirkol: Diagne, Feghouli, Onyekuru ve Belhanda... Yani Galatasaray’ın ön dörtlüsü olur. Başakşehir’de ise Visca’ya bir yardımcı bulmak lazım. O yardımcı kim olacak, bilmiyorum.

Erol Bulut: Başakşehir’de Visca’nın yanı sıra İrfan Can olabilir kilit oyuncu. Galatasaray’da Luyindama büyük hatalar yapıyor. Topu alıp gittiğinde, arkası 40 metre bomboş kalıyor.

Cem Dizdar: Visca; yapacakları veya yapamayacakları ile...Ve elbette Feghouli; yapacakları ile çünkü ben pek yapamadığını görmedim! Diagne de kader adamı olur, ne yapacağı ile..

Tunç Kayacı: Başakşehir’in en sıkıntılı bölgesi, savunma göbeği... Bu hafta iyi gibiydi ama yine de Ankaragücü’nün pozisyonları var. Bana her açıdan ‘Diagne’lik bir maç gibi geliyor.