



Mehmet Demirkol ‘Başarılı giriş yaptı ama henüz maceranın başındayız’

rol hoca başarılı bir giriş yaptı ama henüz maceranın başındayız. Güçlü ve alternatifli bir kadro kuruldu. Ülkeyi tanıyan oyuncular transfer edildi. yanı sıra oyuna hemen uyum sağlayan dışarıdan gelen oyuncular da oldu. Ve hâlâ Perotti kullanılabilmiş değil mesela. Kuşkusuz oyun metodu daha gelişmeli. ‘1. ve 2. Bölge Oyunları’ ezbere oynanır hale gelmeli.

‘Risk alabildiğini gösterdi’

Trabzonspor maçının ilk yarısında olduğu gibi sadece ortayla skorun peşine düşülemez. ancak ikinci yarıda Sosa’yı çıkararak düzeltilen oyun, hem hocanın ‘analiz kabiliyeti’ni hem de ‘doğru bildiğini yapmak için risk alabildiğini’ göstermesi açısından önemli işaretler. Peki bu kadarı kesin bir karar için yeter mi? Bir teknik direktör için sınav bitmez. Bir teknik adam için kesin karar günü, emekli olduğu gündür. Pep, Klopp ya da Tuchel için de her gün yeni bir sınav ve yeniden kendini ispatlama testidir. Şu ana kadar Bulut’un artıları, eksilerinden fazla. ama asıl önemlisi, iyi bir ekip tarafından sırtından bir dolu yük alınmış olması. Roller iyi paylaşılmış.

Cem Dizdar: Kafalardaki soru işaretleri bir miktar azalmış olmalı’

Bir maçın, bir devresine bakarak böyle bir çıkarımda bulunmak doğru olmaz. Çünkü, siz oyununuzu geliştirdikçe rakipleriniz de çeşitli çözümler üretecektir. yine de Erol Bulut’un maçın ikinci devresindeki oyuncu ve yerleşim değişiklikleri, Fenerbahçeliler’i umutlandırmış olmalı. Çünkü Fenerbahçe maçın ikinci devresini kanatlardan belirsiz yüksek toplar yerine topu ele alan, yerden, rakip savunmayı harekete zorlayan bir düzende oynadı. Bu da sezon başından bu yana hücum anlamında inşa ettikleri en güçlü oyundu. Bu oyunu icra eden takımın başındaki teknik adam için kafalarda hâlâ sorular varsa bile, bu sorular bir miktar azalmış olmalı.

Ali Ece: 'Gustavo, Ozan Tufan ve Sosa hamleleri iyi sinyaller verdi’

Erol Bulut bu kadar çok transferin olduğu kadroda hamlelerini doğru sırayla yaptı: Önce savunma sorunları nedeniyle geçen sezon şok bir düşüş yaşayan takımı, geriden başlayarak yeniledi. Sonra ideal orta üçlüsü Gustavo-Sosa-Ozan’ı birbirine akort etti. ardından da ofansif oyuncuların hazırlanmaları tamamlanınca, hücum hattını göz önünde bulundurarak alternatif oyun planlarını geliştirmeye başladı. Rize’de Gustavo’yu, Hatay maçında Ozan’ı, Trabzon maçında Sosa’yı oyundan almaktan çekinmedi. Aksine maçın akışına göre ideal 11’in A Planı’ndan her an vazgeçmeye hazır olduğunun sinyallerini en baştan verdi.

‘Bu maçta çıtayı yükseltti’

Trabzon maçının 2. yarısındaki oyuncu değişikliği sonrası etkili ve etkileyici oyun değişikliği net bir galibiyet ile taçlanınca mesaj netleşti: “Değerli oyunculardan kurulu bir kadrom var ama hiçbir oyuncuya bağımlı kalmayacak kadar taktik-teknik birikime sahibim...” açıkçası hoca bu maçta çıtayı yükseltti. Daha fazlasını başarırsa soru işaretleri azalıp takdirler artacak. Tabii bizdeki “Babam da çalıştırır” tayfayı ikna etmek imkânsız, o ayrı!

Deniz Çoban: Trabzonspor 2. golü bulsa hedef tahtasında olacaktı’

Haftası haftasını tutmayan bir lig yaşıyoruz. İstikrarlı takım sayısı çok az. Kesin yargılar için erken. Erol hocanın, Trabzon maçının ikinci yarısının başlangıcında yapmış olduğu hamleler, O’nu övenlerin cümlelerini süsledi. ancak bir gerçek var ki, Türkiye’de sporu değil, skoru yorumlarız genelde. Eğer o hamleler tutmasaydı, rakip 2. golü bulsaydı... “Daha 45 dakika varken bu kadar risk alınır mı? Sosa en azından duran toplar için sahada kalmalıydı!” yorumlarıyla Bulut hedef tahtasında olacaktı. O yüzden neyin ne olduğunu anlamak için biraz daha yol almamız gerekecek. Erol Bulut gelişmekte olan bir teknik adam. Henüz olgunlaşmış ve yeterince tecrübe kazanmış değil. Hataları olacaktır. Üstelik Fenerbahçe de yeni. Belki de bazı kararları tek başına almaktan uzak. Zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum

ZAFER BÜYÜKAVCI / SORU 2: Önümüzde daha çok hafta var ve virüs belasının hangi kulübü nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Sadece sportif açıdan düşünürsek, puan cetveli, an itibariyle size ne anlatıyor?

Mehmet Demirkol: '24 takıma hazır olun!'

Fikstüre sığabileceğimizi düşünmüyorum. Vaka sayısının artış hızı, kulüplerde görülme yüzdesi gösteriyor ki, çokça erteleme yaşanacak. Lige bir süre ara verilmesi bile söz konusu olabilir. Bu olmazsa dahi hem ‘Bay’ haftalar hem de ertelemeler nedeniyle ligin bitişi belirlenen tarihte olmayabilir. Böyle bir durumda her şeyin nasıl değiştiğini geçen sene gördük. Galatasaray 2.70’lere çıkardığı maç başına puan ortalamasıyla giderken, ara sonrası darmadağın oldu. Bu yıl da benzer şeylerin olması muhtemel. Ve yine bu sene küme düşmenin kalkması için erkenden pres başlayacaktır. Geçen sene kalktıysa bu sene de haydi haydi kalkması gerekecektir! Tekrarlıyorum: 24 takımlı sezona hazırlıklı olalım!

Cem Dizdar: ‘En güçlü oyun Alanya’da’

Oyunu en güçlü görünen takım Alanya. akışkan, işlevsel, inatçı bir tarzları var. Gelecekte ne olur kestirmekzor ama şimdilik iyiler. Keza Fenerbahçe... Lige ısınıyorlar ve iyi oldukları savunma oyunundan dengeli hücum oyununa evrilme emareleri vermeye başladılar. Galatasaray çalkalansa da yarışı bırakmaz ve kendi ritmini bulur. Son şampiyon Başakşehir de toparlanıyor. Doğal şampiyonluk adaylarından Beşiktaş’ın kervana katılıp katılamayacağı ise yanıtı belirsiz sorulardan.

Ali Ece: ‘Beşiktaş hâlâ yükleniyor’

Daha çok maç var ve Kovid-19 belası tüm öngörüleri taca atacak kadar yıkıcı etki gösterme tehlikesine sahip. Fenerbahçe bu sezona geçmiş iki sezondan farklı başladı. ancak Fenerbahçe’yi sadece Fenerbahçe ile karşılaştırabilirim! Çünkü ilk kez her oyuncu ideal mevkisinde oynuyor ve herkesin alternatifi var. Galatasaray, bu sezona kadar iç kaoslardan hep yükselerek çıktı. Beşiktaş halen yükleniyor, taşların yerine oturması, suların durulması için zamana ihtiyacı var. Alanya’yı izlemek zevkli, şampiyon olup olmayacaklarından daha çok; bu kaliteli, ligin ortalama oyun estetiğinin üstündeki performanslarını sürdürüp sürdüremeyeceklerini merak ediyorum.

Deniz Çoban: Ligin seyri virüse bağlı’

Şampiyonluk yarışı; Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek gibi. Alanya da yarışın içinde olur. Başakşehir toparlanmaya başladı. Beşiktaş da toparlanacaktır. Fenerbahçe’nin kadro potansiyeli ve kalitesi, uzun yarışta kendisini hissettirir. Novak, Nazım, Thiam, Mert, Sinan, Ferdi, Cisse, ademi, Perotti gibi bir kulübeye sahipler. ama hiç beklemediğimiz gelişmeler de olabilir. Virüsün izleyeceği seyir, ligin gidişatını etkileyecektir. Ertelenen maçlar, sıkışan fikstür bir takıma avantaj sağlarken, diğerini geri bırakabilir.