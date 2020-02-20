Bizim Takım: Ersun Yanal için tek opsiyon kazanmak

SORU 1

Zafer Büyükavcı:

Son haftalardaki performanslar göz önüne alındığında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi size göre nasıl sonuçlanır. SORU (Fenerbahçe’deGustavo cezalı, Emre Belözoğlu sakat... Galatasaray’da Lemina’nın oynama ihtimali yok denecek kadar az...)

Mehmet Demirkol:

'Yüzde 70 beraberlik yüzde 20 Fenerbahçe’

Her iki takımın da merkezi parçalandı. Gustavo ve Lemina sıradan defansif orta saha oyuncuları değiller. Şöyle söyleyeyim: İkisinden biri sahada olsa hiç düşünmeden o takıma bahis yapardım! Bu iki oyuncu ‘tam çapa performansı’ veriyorlar. Hem savunmanın hem orta sahanın kaptanları onlar, hem de hücuma katkıları var. Çünkü takımı çıkarıp 2. toplarda üstünlük ve akın sürekliliği sağlayabiliyorlar. Galatasaray ya ön tarafı bozacak ve Emre’yi oraya kaydıracak ya da savunmayı bozup Donk’u... Lemina’nın yokluğu Seri’yi de etkileyecek. Ömer-Seri merkezi önüne Emre ise zor bir seçim. Tabii bir de Belhanda opsiyonu var. Onu savunmanın en önemli yerine koymak, çok zor bir karar. Terim bütün hafta onun motivasyonuyla uğraşır ama dediğim gibi zor karar. Fenerbahçe’de ise şu olabilir. Jailson orta sahaya gideceğinden Falette stopere geçebilir. Ve orta sahada daha iyi bir ayağa ihtiyaç olduğunda sağ önde Dirar yer alabilir. Buna bağlı olarak da Hasan Ali sol beke geçer. Yani Gustavo çok önemli bir kayıp olsa da herkesi kendi mevkisine döndürecek bir eksiklik olabilir. Bu da bir avantaj olabilir. Yani Galatasaray tüm yapıyı bozmak zorunda kalırken, Fenerbahçe olması gerektiği gibi dizilebilir. Maçın sonucunu belirleyecek olan ise Fenerbahçe’nin psikolojisi olacak. Galatasaray derbisinden daha motive edici bir şey olamaz herhalde. Herhangi başka bir takımla oynasa Fenerbahçe için bu psikolojide ve Gustavo’suz çok zor derdim. Ancak şimdi yüzde 70 beraberlik, yüzde 20 Fenerbahçe diyorum.

Cem Dizdar:

'Gustavo’nun yokluğu bir açıdan doğruyu getirebilir!'

Bu karşılaşmanın tahmin edilebilir neticesi için oyun ve takımların durumundan önce başvurulacak veri ‘istatistik’ olmalı kanımca... Neden ve nasıl oluyor bilinmez ama; Kadıköy deplasmanı, Galatasaray için epey yıldır hayli sıkıntılı. Hangi kadroyla çıkarsa çıksın Fenerbahçe’nin kendi sahasında bariz bir üstünlüğü var. En azından yenilmiyor. Bu açıdan işin psikolojisi belirleyici olacağından, olmayan oyuncuların sonucu doğrudan etkileyeceğini düşünmüyorum. Belki Gustavo’nun yokluğu, Fenerbahçe düzeni açısından dezavantaj ama Jailson’un varlığını unutmamak gerek. Kendi bölgesine gönderilecek Jailson’dan hem ön savunmacı hem de ofansın oluşumuna katkı vermesi sağlanırken, stoperdeki zaaflarından da arınmış olunur. Moralli ve daha rahat görünen Galatasaray’ın ligin bu evresinde yükselişe geçeceğini tahmin etmek zor değildi. Puan cetvelinin altındaki takımlarla yaptıkları ve galibiyetle bitirdikleri maçlar, toparlanmalarını sağladı. Oyun açısından değilse de moral değerler bakımından iyiler. Bu maçta ortaya koyacakları performans, sonuçtan öte, gelecek için hem kendileri hem rakiplerine çok şey anlatacaktır.

Ali Ece:

‘Galatasaray’da Donk’un yeri belirleyici olur’

Galatasaray’da iki oyuncu mevkisi açısından vazgeçilmez: Birincisi Muslera, ikincisi Lemina... Luyindama’nın sakatlığı sonrası Donk, tecrübesiyle stopere yara bandı oldu. Lemina derbiye yetişmezse (ki yüksek ihtimalle öyle olacak) Donk ön liberoya kaydırılabilir. Bu durumda Vedat Muriç, Marcao-Ahmet Çalık ikilisini özellikle hava toplarında çok zorlayabilecek bir hava gücü haline gelir. Donk stoperde kalsa, bu kez Seri-Belhanda ikilisi derbi için defansif direnç açısından eksik kalabilir. Gustavo ve Emre, Fenerbahçe’nin en değerli beş oyuncusundan ikisi ama kadroda zaten 8 merkez orta saha var. Lemina ise şu anda Galatasaray’da dengeyi kuran tek oyuncu. Derbinin neticesini futbolcular ve teknik direktörler kadar, Galatasaray sağlık heyetinden gelecek rapor da belirleyecek. Bir de tabii Kadıköy tılsımı var: Çok daha güçlü Galatasaray kadroları, çok daha zayıf Fenerbahçe kadrolarını Kadıköy’de uzun süredir yenemedi. Az gollü bir netice olmasını bekliyorum...

Deniz Çoban:

‘Bir gün kale yıkılacak!'

Ama o sene bu senemi?’ Son haftalardaki performanslar göz önüne alındığında ‘Banko Galatasaray!’ derim... Büyük bir üstünlükle hem de... Çünkü iki takımın da oynadığı futbol ortada... Ancak Fenerbahçe-Galatasaray maçları (özellikle de Kadıköy’dekiler) performansa dayalı sonuçlara sahne olmuyor. Yıllardır takımların durumu ne olursa olsun; sakatlık, cezalı oyuncu, performans, puan cetveli hep ikinci planda kalıyor ve ibre Fenerbahçe’ye dönüyor. Elbet bir gün bu kale yıkılacak. Sadece şunu sorabiliriz: ‘O sene, bu sene mi?

SORU 2

Zafer Büyükavcı: Derbinin sonucu Ersun Yanal’ın Fenerbahçe, Fatih Terim’in Galatasaray’daki geleceğin hangi derecede etkiler?

Mehmet Demirkol:

Kazanmak dışında, Ersun Yanal için bir opsiyon yok. Bu maç, onun kaderi... Fatih Terim için değişen bir şey olmaz.

Cem Dizdar:

Mağlubiyet ya da beraberlik durumunda Fatih Terim’in durumu kesinlikle etkilenmez. Aynı şeyleri Ersun Yanal için söylemek zor. Mağlubiyetin, hemen o gün, bilemedin iki maç sonra Fenerbahçe kariyeri açısından ‘son’ olacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok! Beraberlik halinde oyunun gücü belki durumu biraz hafifletebilir, ancak ondan da ‘hoca etkisi mi, oyuncu gücü mü?’ tartışmaları bitmez. Galibiyet halinde ise bir sonraki olumsuzluğa kadar zaman kazanır.

Ali Ece:

Fatih Terim’i etkilemez... Fenerbahçe yenilirse, Ersun hocanın sadece Fenerbahçe’deki değil Türkiye’deki üst düzey bir takımdaki teknik direktör olarak son maçı olur.

Deniz Çoban:

Ersun Yanal, Ankaragücü maçı sonrası istifa sinyali vermişti. Bence bu derbi, son şansı... Mağlubiyet durumunda istifa etmese bile koltuğu altından çekerler. 20 sene sonra Galatasaray’a Kadıköy’de kaybeden teknik sorumlu damgasını yiyecek bir de. Fatih Terim için ise bence risk yok. Kazansa da kaybetse de bu maçtan alınacak sonuç onun koltuğunu tartışmaya açmayacaktır.

SORU 3

Zafer Büyükavcı: Eksikler göz önüne alındığında, iki takımın sahaya çıkmasını beklediğiniz onbirler nedir?

SORU 4

Zafer Büyükavcı:

Kadıköy’de oynanacak bu derbinin kader adamları kimler olur? Her iki takım, hangi bölgelerde rakibine oranla daha etkili...

Mehmet Demirkol:

‘Yanal ile Terim’in tercihleri önemli’

Önce Altay... Çok yüksek potansiyelli. Sakar günlerinden biri olmazsa direnç noktası olur. Muslera’yı söylemeye gerek yok! Zaten takımı ilk yarıda tek başına ligde tuttu. Mariano’nun hücum etkinliğinde çok önemli bir rolü var. Ligde karşılığı yok. Rodrigues’in olmayışı da hücuma katılmasını kolaylaştırır. Lemina ve Gustavo olmadan takımların nasıl işleyeceğini tahmin etmek çok zor. Bu yüzden Terim ve Yanal’ın hazırlık/plan ve maç için hamlelerinin en önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Kilit adamlar bu nedenle hocalar... Buna bağlı olarak da Belhanda öne çıkabilir. Zor karar...

Cem Dizdar:

‘Galatasaray’ın kaderi savunma önüne bağlı’

Fenerbahçe açısından Tolga/Ozan/Jailson üçlüsü bu mevkinin işler hale gelmesi için yeterli kanımca. Bu bölgede sayısal olarak üstün görünüyorlar. Onların sorunu, şimdiye kadar oyuna sokmakta zorlandıkları savunma kanatları ile en önde görünüyordu. Kruse, Rodriques, Vedat’ı bir türlü yerden işler ve ceza alanı içinde etkin hale getiremediler. Çünkü takım hızları çoğunlukla düşük kaldı. Bu kadar şut atıyor olmalarının nedeni de budur diye düşünmek gerek! Son maçta ilk devre işler iyi giderken Tolga/Emre değişikliğinin ardından oyunu elden kaçırmaları üzerine epey düşünmüş olmalılar. Galatasaray’ın savunma zaaflarını değerlendirebilecekler mi, hep birlikte göreceğiz. Galatasaray’da ise ilk devrenin durgunları Mariano/Feghouli’nin kıpırdanmasıyla, başta Adem, bir çok oyuncunun performansı görünür hale geldi. Ömer Bayram ve Emre Akbaba katkısıyla bu maça tutunmaya çalışacaklar, ancak savunma önü ve defans göbeğinin yapacakları onların maç sonu tabeladaki durumunu belirleyecek. En çok dikkat etmeleri gereken şey, elbette başta Adem Büyük olmak üzere hırçınlığın kontrol edilmesi olacaktır.

Ali Ece:

‘Ersun Yanal belki de dizilişi değiştirmeli’

Gustavo yerine Jailson veya Tolga Ciğerci oynar. Hangisi orta sahada oynarsa onların yerine stoper veya sol önde oynayacak oyuncu Fenerbahçe için belirleyici olur. Tabii asıl top Muriç’te. Birkaç maçtır eski formundan uzak, ancak doğru dürüst servis yapılmadığı da net ortada. Ersun Yanal’ın bu kez radikal bir hamle yapması gerek, belki de dizilişi değiştirmesi lazım. Galatasaray’da Mariano-Saracchi ikilisi kilit olur, sezonun ikinci yarısındaki göreceli oyun düzelmesinin mimarı iki ofansif bek ve Lemina’ydı. Lemina’nın yokluğu, Galatasaray’ın puan alma yüzdesini doğrudan etkileyecektir.

Deniz Çoban:

‘Serdar Aziz ilk yarıyı bile tamamlamayabilir’

Klasiktir ama yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Temelde kaleci ve forvet performansları sonucu belirleyecektir. Galatasaray 6 maçtır üst üste kazanıyor ve bu süreçte ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı. Muslera halen Galatasaray için yıkılmayan bir kale ve büyük güç... Altay ise her geçen gün geriye gidiyor. Forvetlerde ise Muriç sezon başı performansını aratır durumda... Kruse ise bir var bir yok. Adem haftalardır iyi iş çıkartıyor. Büyük takımda oynadığının farkına varmış görünüyor. Savunmalar da önemli tabii ki! Benim merak ettiğim Serdar Aziz! Acaba onun ‘kart muafiyeti’ devam edecek mi? Haftalardır kart görmeden ilerliyor. Daha önceki maçların analizini yaparak sahaya çıkan ve ortaya düdük çalan bir hakemin yöneteceği maçta, ilk yarıyı bile tamamlayamayabilir.

SORU 5

Zafer Büyükavcı: Derbiyi kazananın, kaybedenin ve beraberlik halinde iki takımın şampiyonluk şansları hangi ölçüde değişir?

Mehmet Demirkol:

‘Bu derbiyi kazanan netfavori olabilir’

Galatasaray kazanırsa, Lemina’nın dönüş tarihine bağlı olarak ‘net favori’ olur. Ancak onsuz işin çok zorlaştığı kesin. Beraberlik de onları yaşatır. Mağlubiyet ise Fenerbahçe’yi diriltir, ki Galatasaray açısından bu çoklu bir sorun yaratır. Fenerbahçe yenilirse çok zor bir sürece girer. Sadece teknik heyet değil, yönetimi de etkileyebilir. Öte yandan bu yenilmezlik baskısının kalkması, uzun vadede ev sahibini rahatlatır. Çünkü neredeyse elde kalan tek unvan bu. Ve bu bir prangaya dönüştü. Beraberlik ev sahibi için krizin aynı ateşle devam etmesi demek. Galibiyet halinde ise Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yeniden canlanabilir. Hele bu Muriç’in yeniden hareketlenmesiyle olursa...

Cem Dizdar:

‘Fenerbahçe kaybederse sezon sonu gelebilir!’

Kaybetmesi halinde Fenerbahçe için ‘sezon sonu/kapatıyoruz’ ibaresinin camekâna asılması kaçınılmaz olur. Beraberlikte sahadaki oyunun seviyesine bakılır, ‘gelecek için umut veriyor mu?’ diye... Kazandığında ise ikinci yarı onlar için tüm kayıplara rağmen ‘şimdi başlıyoruz’ anlamını içerir. Galatasaray kaybetmesi halinde çok şey kaybetmez, çünkü burada kaybedip şampiyon olduğu örnek sayısı çok fazla. Beraberlikte kendilerini iyi hissederler ve onarması gerekenleri daha net tespit ederler. Onca yıl sonra kazanırlarsa, öncelikle ‘dünya onların olur.’

Ali Ece:

‘Galatasaray yenilmezse şansı devam edecektir’

Fenerbahçe bunca yıl sonra Kadıköy’de kaybederse, şampiyonluk şansı biter. Berabere kalırsa da çok azalır. Bir galibiyet halinde (hele Ersun Yanal sezonun kalanı için doğru formülü bulup da onunla kazanırsa) Fenerbahçe yeniden yarışa ortak olur. Galatasaray yenilmediği müddetçe şampiyonluk şansı azalmaz. Ancak yenerse, zaten o havayla sezonun kalanında rüzgârı iyice arkasına alır.

Deniz Çoban:

‘Cim Bom için beraberlik bile avantaj olabilir’

Derbiyi kazanan Fenerbahçe olursa, moral bulur, şampiyonluk için ümitlenir, lige sarılır. Aksi durumda zirvenin hayli uzağında kalır. Bence beraberlik de Fenerbahçe’yi mutlu edecek bir tablo doğurmaz. Galatasaray’ın kaybetmesi, onları sendeletir ama şampiyonluk yarışından düşürmez. Beraberlik Galatasaray için, diğer maçların sonuçlarına göre avantaj bile olabilir.