Bizim Takım: Bir Hasan Ali Kaldırım, bir de Vedat Muriç şart!

Soru:

Zafer Büyükavcı:

İlk yarıyı geride bıraktık... Sizlere göre Fenerbahçe’nin hangi bölgelerde eksikleri var. Sarı-Lacivertli yönetim ve teknik heyet, transfer politikalarını belirlerken, hangi mevkileri en öne yazmalı?

Mehmet Demirkol:

‘Mevlüt Erdinç’ten daha fazlasını bekliyordum!’

Fenerbahçe savunmasını tamamen değiştirse, sanırım çok itiraz eden olmaz! Dolayısıyla bir transfer olacaksa, herhalde bu hatta olur. Ama takımın genel durumuna bakıldığında, fazlası da mümkün... Ersun Yanal, Ozan Tufan-Gustavo ikilisini oyunun merkezine koyarak eldeki en doğru yapıyı kurdu. Bundan sonrası bireysel performanslar ve oyun temposunun artması üzerinde gidecek. Bu ikiliyi önden tamamlayan Emre Belözoğlu ve Max Kruse lige iyi başladılar ama devreye yaklaşırken düşüşe geçtiler. Vedat Muriç’i zorlayan bir performans olmayışı da onu ‘atalet’e itiyor. Mevlüt Erdinç’ten daha fazlasını bekliyordum. Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ise santrfor arkası için bu sezonluk yeterliler. Dolayısıyla savunma 4’lüsüne, santrfor ve santrfor arkasına yapılacak transferler beni şaşırtmaz.

Cem Dizdar:

‘Belli ki Mevlüt teknik ekibin planlarında yok’

Öncelikle şu tespiti yapmalıyım: Takımların oyuncuya ihtiyacı yok! Çünkü paraları yok! Eldeki oyuncular ligi tamamlamaya yeter de artar. Ama fazla lüks olsa bile mutlaka eksiklerden söz etmemiz gerekiyorsa şöyle... Fenerbahçe’de Hasan Ali’nin durumu göz önüne alındığında, açık ihtiyacın sol bek olduğu ortada. Ama bu isim kim olur, işte sıkıntı burada. Bunun dışında belli ki hücum, daha doğrusu santfor bölgesinde Mevlüt Erdinç, teknik kadronun planlarında pek yok. Bu nedenle Vedat Muriç’i yedekleyecek bir santrfor da ön tarafta oyun seçeneklerini artırabilir. Bu iki konumun dışında Fenerbahçe kadrosu bu lig için hayli ileride...

Ali Ece:

"Ricardo Rodriguez üç yıl önce gelse ‘vay be’ derdim"

Fenerbahçe’nin mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıktığı bir sezonda kadrosunda tek sol bek bulundurması büyük bir hataydı. Büyük takımda her hafta bir sağ bek veya başka mevki oyuncusu sol beke devşirilerek istikrarlı oyun yakalayabilmek çok zor. Üstelik Hasan Ali’nin gerçekten de futbolcuların yüzde 90’ının değil koşmak, sağlıklı yürümekte bile zorlanacağı cinsten bir sakatlık yaşayıp Amerikalar’a özel tabanlık yaptırmaya gidecek kadar acı çektiği bir süreçte sezon başında alternatif sol bek almamak gerçekten açıklaması zor cinsten bir gariplikti! Adı geçenlerden Ricardo Rodriguez, 3 yıl önce gelseydi “Vay be” dedirten cinsten bir transfer olurdu. Ortaları, frikikleri, sol ayağını zaman zaman tenis raketi gibi kullanması özellikleriyle Bundesliga’nın en iyi sol beklerinden birisiydi. Ancak son yıllarda futbolcu öğütme ve paslandırma misyonunu ezeli rakibi Inter’den devralan Milan, Rodriguez’i de geriletti. En iyi döneminde bile çok hızlı değildi Rodriguez ama son zamanlarda temposundan çok eksildi. Yerine oynatılan Theo Hernandez, kötü Milan’ın neredeyse tek iyisi oldu.

Deniz Çoban:

‘Rami ağır, Sadık sakat, Jailson stoper değil...’

Bana kalırsa asıl ihtiyacımız olan; takımların ellerindeki değerleri en efektif şekilde kullanıp en üst verimi almaya çalışmasıdır. Bütün takımlar için, devre arasının en değerli işi bu olur. İllaki transfer yapılacaksa, Fenerbahçe kesinlikle bir sol bek almalı. Hasan Ali ne zaman form tutsa, ardından sakatlanıyor. Fenerbahçe neredeyse ilk yarıyı sol beksiz oynadı. Sol beke sürekliliği olan ve alternatif olabilecek bir adam şart. Diğer yandan bir de ileri uç adamına ihtiyaç var. Muriç sakatlandığı zaman onun yerine oynayacak, onu aratmayacak bir isim... Alınacak forvet, kanatlarda da oynayabilmeli. Fenerbahçe’nin hızlı ve güçlü bir stopere de ihtiyacı var. Çünkü Adil Rami çok ağır, Sadık sakat, Jailson stoper değil, Zanka eh işte...