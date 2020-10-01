SORU / Zafer Büyükavcı: Beşiktaş haftayı şok bir yenilgiyle kapattı. Siyah-Beyazlılar’daki temel sorun ve çözüm size göre nedir?

Mehmet Demirkol: 'Sergen Yalçın, bu takımın süperstarı’

"Sergen Yalçın’ın takım değil, kulüpte bile yanına yaklaşacak isim yok. Göreve getirilme sebebi de bu. Ancak rahat değil. Misal Umut’la ilgili söyledikleri, aslında takımla ilgili. Bu santrfor listesini kabul etmiyorum diyor"

Beşiktaş’ı, takım Atiba ve Souza etrafında örüldükten sonra değerlendirmek daha doğru olur. Şu anda Llajic, Oğuzhan, Mensah, Dorukhan 4’lüsünden 3’ü etrafında kurulan bir takımın organize olması kolay değil. Savunma yönünde yetersizler. Bir takım, orta sahasından daha iyi olamaz. Bu mümkün değil. O yüzden takımla ilgili yapılan yorumları erken buluyorum. Öte yandan kalitede bir düşüş olduğu da açık.

‘Santrfor listesini kabul etmiyor...’

Sergen Yalçın bu takımın süper starı. Takımda değil, kulüpte yanına yaklaşacak başka isim yok. Zaten göreve getirilme sebebi de bu. Ancak teknik kadrosuyla birlikte çok rahat hissettiklerini söylemek zor. Misal Umut’la ilgili söyledikleri, genç oyuncunun şahsından ziyade takımın ortalamasıyla ilgili. Ben bu santrfor listesini kabul etmiyorum diyor aslında. Futbolun ve kulübün başındakilerin kafaları bu kadar farklıyken ne olur bilmek zor. Ama Atiba ve Souza takımın merkezini tuttuklarında oyun 180 derece değişir. Bu kesin.

Cem Dizdar: ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿‘Topu rakibe vererek kazandık, ne demek?’

"Trabzon’da maç sonrası ‘Topu rakibe vererek oynadık’ türü tuhaf açıklamalar okuduk. Futbolda top, rakibe verilmez. Topu almış rakibin topla etkisiz oynamasını sağlamak başka bir şey. O zaman sorulur; “Konya’da neden topu rakibe vermediniz?”

Trabzon’daki galibiyet, Beşiktaş’ın oyun sorunlarını görmeyi engelledi. O maçtan sonra “Topu rakibe vererek/bırakarak oynadılar/oynadık” türü tuhaf açıklamalar okuduk. Futbolda top, rakibe verilmez. Topu almış rakibin topla etkisiz oynamasını sağlamak başka bir şeydir. O zaman sorulur; “Deplasmandaki maçta topu neden Konya’ya vererek oynamadınız?”

‘İkili, üçlüler arası uyumda da sorun var’

Beşiktaş’ın sorunu da bir çok takım gibi oyuncu sorunu değil, oyun sorunu. Oyunu bildiği iddia edilerek alınan oyuncuların (N’Skala, Welinton ya da Mensah) yapamayışlarında ‘takım düzeni’ne, ikili üçlüler arasındaki uyuma ve antrenman değerlerine bakmak işin esasıdır. Beşiktaş bu belirsiz kurguyla iki kazanır, bir kaybeder... Ya da tam tersi!

Ali Ece: ‘Daha eşgüdümlü ve çözüm odaklı olunmalı’

"Eğer iddia edildiği gibi usûlsüzlükler varsa; bu yönetim, Fikret Orman Yönetimi’ni mahkemeye havale etmeli, taraftara değil! Taraftar zaten o eski yönetimi bu yüzden istifaya davet etti ve bu sayede siz, yeni yönetim seçildiniz.”

Beşiktaş’ın 1 numaralı sorunu, yönetimin eşgüdümsüz çalışması. Fikret Orman Yönetimi’nin mali açıdan çok kötü bir miras bıraktığını çoğumuz biliyoruz, ancak sağ bek transferinin neden geciktiğini sorunca, cevap olarak, “Fikret Orman Yönetimi’nin bıraktığı kötü miras” denilmesi, zaman kaybından başka bir şey değil. Eğer iddia edildiği veya Atilla Türker’in yazılarında belgelerle gösterdiği gibi usûlsüzlükler varsa; yeni yönetim, eskisini mahkemeye havale etmeli, taraftara değil! Taraftar zaten o eski yönetimi bu yüzden istifaya davet etti ve bu sayede kongrede siz, yeni yönetim seçildiniz.

‘Scout transferi için hoca ikna edilmeli’

Artık çözüm bekleniyor. Teknik direktörü, scout transferleri için ikna etmek de yönetimin görevi olmalı. Daha eşgüdümlü ve çözüme odaklı çalışılmalı. Zararın neresinden dönersen kârdır; yenisi, eskisine bakmadan Beşiktaş’a seviye ve maaş olarak uymayan oyuncularla yollar ayrılmalı, şok terapi niteliğinde radikal bir kadro revizyonu yapılmalı!

Deniz Çoban: ‘Ersin tecrübeli olsa Beşiktaş o golü yemez’

"Ersin yetişemedi ve top kornere çıktı. Topu orada bırakıp kalesine döndü. Konyasporlu oyuncu da yeni bir top aldı ve Beşiktaş savunması toparlanamadan korneri kullandı. Ersin yanındaki topu alıp, topla birlikte sahaya dönse, o korner kullanılamayacaktı.”

Sergen Yalçın pas oyunu oynatıyor. Oyun, savunmadan kurulsun istiyor. Beşiktaş; Caner ve Gökhan gibi oyun kurucu iki bekini kaybetti. Necip ve N’Sakala gibi geriden oyunu kurmakta zorlanan iki beke kaldı. Welinton ve Dorukhan da pas oyununa katkı sunamıyor. Bütün yük Vida’ya binince, o da fena yıkıldı. Moral olarak da düşünce, büyük hatalara imza attı. Orta sahada savunmaya destek verecek kimse yok. Üretken, liderlik özellikleri olan futbolcu yok. Savunma ve hücum hattı arası kopuk. Topu üçüncü bölgeye taşımakta zorlanıyorlar. Oyuncular kaçak güreşiyor.

‘Topu alarak içeriye girse, oyun başlamaz’

İlk gole dikkat ettiniz mi? Kaleci Ersin topa yetişemedi ve top kornere çıktı. Topu orada bırakıp kalesine döndü. Konyasporlu oyuncu da yeni bir top aldı ve Beşiktaş savunması toparlanamadan hemen korneri kullandı. Ersin yanındaki topu alıp, topla birlikte sahaya dönse o korner hemen kullanılamayacaktı. Bunu yapmak tecrübe gerektirirdi ve bu tecrübe maalesef Beşiktaş kalecisinde yok















