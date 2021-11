'Bizim Takım' belirledi! Kader adamları Mesut Özil ve Kerem Aktürkoğlu

FANATİK'in yazarlarının yorumlarını paylaştığı 'Bizim Takım' Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin kader adamlarını belirledi. Öne çıkan isimler Kerem Aktürkoğlu ve Mesut Özil oldu.

Soru 1: Her iki takımı mevki mevki karşılaştırabilir misiniz?

Mehmet Demirkol: Rossi'yi sahada görürsem şaşırmam"

İki kalede de farklı boyutta sorunlar var. Muslera ligde kendi vasadının altındayken Milli Takım 'da da form krizine girdi. Bunu aşacak tecrübeye sahip ama hemen Milli Takım sonrasında derbinin gelişi sorun yaratabilir. Berke henüz potansiyelini sahaya yansıtabilmiş değil. Gelişmek için tecrübeye ihtiyacı var. Ancak savunmanın dizilişinin dahi tartışıldığı bir durumda kerteriz alabileceği bir sabitin olmayışı sorun yaratabilir. Marcao'nun gelişi sonrası merkezde sorununu çözmüş bir Galatasaray var. Savunma kanatlarını öne çıkardığında ve orta saha baskı yediğinde geniş alanda sorun yaşasa da ilerleme büyük. Fenerbahçe'de ise durum tam tersine işliyor. Takımın belkemiği savunma hattı Fenerbahçe'deki güven kaybı sebebiyle hamle/geri çekilme tercihlerinde büyük sorun yaşamaya başladı. Kim ve Szalai'nin tecrübe eksikliği, yaşanan güven bunalımını büyütüyor. Üstüne "4'lü oynat" baskısı da Milli arada takımla çalışmayan ekip ve Pereira açısından sorun.

İrfan da belirleyici olur

Galatasaray'ın rakibin baskısında hata yapan 6 numara opsiyonları baş ağrıtıyor ama savunmadaki toparlanma ve Avrupa maçlarındaki pas örgüsü umut verici. Fenerbahçe'de diziliş ve hücumcu orta saha tercihlerinin ne olacağına bir de Gustavo'nun olmayışı eklenince ne olacağı tam bir muammaya dönüştü. Fiziksel mücadelede fark yaratan yegane oyuncusu Valencia'nın olmayışı Fenerbahçe'yi etkileyecek. Santrforla değil bir hücum takımıyla topa sahip olarak iş yapabilirler. Mesut ve İrfan belirleyici olacak. Rossi'yi de sahada görürsem şaşırmam. Galatasaray, muhtemelen Kerem veHalil'le hararetli bir hücum ve baskı isteyecek. Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun planlayacağı önemli. Onlar da baskı denerse ilk golü kimin atacağı belirleyici olur.





Cem Dizdar: Fenerbahçe kanatları kullanarak gelecektir

Bu maça ilişkin neredeyse tüm değerlendirmeler kalecilerden başlıyor. Öncelikli analizler Fenerbahçe'nin kaleci dezavantajı üzerinden yapılıyor.Haksız da sayılmazlar, daha az oynayan kaleci daha tedirgin edicidir. Ancak Muslera'nın sezon başından bu yana performansını pek iç acıcı bulmayanlar da az değil. Yine de Muslera tecrübesi kalede Galatasaray'ı avantajlı kılıyor.Defans hattında daha iyileşmiş takım 'Marcao/Nelson tandemi'yle yine Galatasaray gibi görünse de zaman zaman beklerde sorun yaşadıkları da muhakkak. İki kenar, Fenerbahçe'nin oyunu organize edeceği bölge diye düşünüyorum. Beri yandan ülkemizin en hararetli tartışma konusu olan 'üçlü savunma' takımı Fenerbahçe ise stoperlerinden bir-iki aksaklık dışında neredeyse büyük sorun yaşamadı. Haliyle burada Fenerbahçe'yi önde görüyorum.

Hücumda Galatasaray...

Orta sahada gerek sayısal gerek performans olarak Fenerbahçe üstün görünüyor. Skor alamıyorlarsa da oynadıkları oyun 'yeter düzey'de. Bunu da orta sahadaki işlevsel oyunlarına borçlular. Galatasaray'ın bu bölgesi ise henüz yeter olgunluğa ulaşmadığı için ön alan verimliliği de mevcutun üzerine çıkamadı. Hücum hattında Galatasaray daha iyi durumda.Hele ki Milli Takım'dan keyifli dönen Kerem veHalil ile. Halil/Diagne/Mohamed'den mürekkep alternatifli hücum merkezi ön alanda rakibe göre daha iyi durumda görünüyor. Fenerbahçe'nin en belirsiz bölgesi de burası. Bu nedenle onlar açısından skor 'orta sahadan gelecek sürprizler'e kalıyor.

Faik Çetiner: Terim plan yapıyor, Pereira kafasına göre

Mevkileri karşılaştırmadan şunu belirteyim: Pereira'ya bu maç öncesi rakipten kimi alıp kendi takımında oynatırsın deseler zorlanır. Aynı soruyu Fatih Terim'e sorsak, rakipten en az 4 futbolcu alır ve banko oynatır. Şunu demek istiyorum, kadro yapısı olarak Fenerbahçe'nin her mevkide üstünlüğü var. Sorun sistemde ve hocada. Fatih Terim elindeki malzemeye göre plan ve takım yapıyor, Pereira kafasına göre takılıyor.

Deniz Çoban: Tüm bölgelerde önde olan takım: Galatasaray...

Kalede Galatasaray açık ara avantajlı. Berke yan toplarda ve bire birde çıkışlarda maç eksiğinden kaynaklı tutukluklar yaşıyor.Derbide Fenerbahçe'nin yumuşak karnı Berke olacaktır. Muslera geçen yılın gerisinde olsa da yine de Berke'den 3 gömlek üstün bir performansta. Savunmada Fenerbahçe 3'lü oynuyor. Bu maçta Pereira keskin bir dönüş yaparak 4'lü savunmaya geçer mi, çok ihtimal vermiyorum. Her iki takımın da en sağlam yerleri stoperleri. Nispeten Galatasaray savunması daha uyumlu. Fenerbahçe'nin daha problemli görünüyor.

Hücumda ABC Planı var!

Orta sahada Sosa çok iyi, aklını kullanıyor ama temposu düşük. Tecrübesi temposundaki olumsuzluğu kapatıyor. Zajc Milli arayı iyi geçirdi, formda ve katkı sunabilir. İrfan Can, Mesut,Hakan gibi orta saha alternatifleri var ve Pereira'nın tercihleri merak konusu.Nispeten Galatasaray'da daha az belirsizlik var. Onlarda orta alan uyumu ve performansı daha yerli yerinde ve Fenerbahçe'den daha önde ancak Fenerbahçe orta sahası da istim üstünde. Hücumda Fenerbahçe için Valencia'nın yokluğu büyük handikap. İleri uçta sıkıntılılar. Etkili olacak, performans sahibi net bir forveti yok. Galatasaray'ın hücum hattı da belirsiz ama alternatif sahibi.Hücumda ABCplanı yapabilecek durumdalar.Halil yalnız mı oynayacak yoksa yanında Mohamed ya daDiagne mi olacak gibi sorulara cevap arıyorlar.





Soru 2: Derbide her iki takım adına maçın kader adamlarını kimler olur? Neden?

Mehmet Demirkol

Fenerbahçe adına Mesut, Galatasaray adına Kerem'in performansı skoru belirler.

Cem Dizdar

Kuşkusuz Mesut Özil. Oynatılsa bir türlü oynatılmasa bir... Maça etki koyacak bir performans gösterse bir türlü göstermese bir... 'Takım oyunu' anlayışını öne koyan Pereira'nın işi her anlamda zorlaşıyor. İrfan Can ile kaleci Berke de Fenerbahçe'nin belirleyicileri olacaktır. Galatasaray'da öncelikle Kerem ve önde oynatılacak her kimse! Ama onlar adına en önemli etkileri Feghouli ile Babel koyarsa da hiç şaşırmam. Marcao zaten Marcao!

Faik Çetiner

Fenerbahçe'de genç ve tecrübesiz bir kaleci var. Tüm gözler üstünde. Bu maçtan sonra onun hakkında daha net kararlar verilecektir. Bunun dışında İrfan Can, oynarsa Mesut kaliteleri ile maçın akışını değiştirebilir. Galatasaray'da Muslera, Marcao, Feghouli tecrübeleriyle, Halil ve Kerem gençlikleriyle öne çıkan isimler olur.

Deniz Çoban

Fenerbahçe için maçın kader adamı Berke olacaktır. Performansı maçın kaderini belirleyecek. Ligde 600 gün sonra bir maç tam dolu tribünlerle oynanacak. Dolayısıyla Galatasaray için maçın kader adamı öncelikle seyircisi olur. Oyuncu ise oynarsa Feghouli olur, oynamayacak olursa Kerem.





Soru 3: Bu derbinin sonucu, hangi takımı ne ölçüde etkiler?

Mehmet Demirkol: Galatasaray kazanırsa Fener krize girer...

Galatasaray kazanırsa; düzlüğe çıkar, Fenerbahçe'de kriz derinleşir. Skor ise krizin boyutunu değiştirebilir. Fenerbahçe 3'lüyle kazanır ya da berabere kalırsa farklı, 4'lüyle kazanırsa farklı senaryolar ortaya çıkar. Ama her ikisi de can suyu olur. Berabere biterse iki takımda da sorun olmaz. Zaten 2 yıldır iki tarafta da büyük sıkıntı çıkmayışının nedeni, ezeli rakibin şampiyon olmayışı!

Cem Dizdar: Beraberlik ikisine de zaman kazandıracaktır!

Galatasaray kazanırsa, işleri yoluna koyma konusunda hızlanarak ilerleyeceklerdir. Bu durum Fenerbahçe için tam tersi; yıkıcı ve önüne geçilemez bir kamuoyu baskısıyla teknik direktörden daha fazla doğrudan yönetim hedefe konacaktır. Fenerbahçe kazanırsa, derin bir 'oh' çekecek olsalar da takım üzerindeki tedirginliğin giderilmesi hâlâ bir galibiyet serisine bağlı olacaktır. Berabere biterse; Galalatasaray "En azından kaybetmedik" diyerek yoluna devam edecek, Fenerbahçe ise işleri düzeltebilme konusunda biraz zaman kazanmış olacaktır.

Faik Çetiner: Derbi berabere biterse şampiyonluk rafa kalkar

Galatasaray kazanırsa, gündemlerine 'şampiyonluk' girer. Devamı gelir mi, tartışılır. Ama şu kesin; yarışa daha iddialı devam ederler. Fenerbahçe kazanırsa, dünyalar onların olur. Başkan Ali Koç,"Ben demiştim, bu takıma güvenin, yolumuz şampiyonluk yolu" der. Pereira bir süre daha yırtar. Takım havaya girer. Beraberlik halinde iki taraf da mazeret üretmeye başlar! Şampiyonluk muhabbetleri ikisi için de rafa kalkar. Taraftarları ve camialarının gözünde kredileri biter, destekleri kaybederler.

Deniz Çoban: Bu maçın sonucundan çıkacak çok sorun var

Fenerbahçe 3 Ekim'den beri kazanamıyor. 4 haftada 1 puan aldı. Kayserispor maçı çok problemli geçti. Bu pencereden bakınca Galatasaray'ın galibiyeti, Fenerbahçe'ye her kulvarda havlu attıran ve iç dinamikleri yerinden oynatan bir sonuç doğurur. Galatasaray ise Avrupa'dan sonra lige de dört elle tutunmuş olur. Fenerbahçe galibiyetinde, Fenerbahçe için sorunlar ötelenmiş olur. Bir sonraki maça kadar bahar havası eser. Galatasaray'da homurtular yükselir, zirveden uzaklaşırlar. Beraberlik iki takımın da işine yaramaz ama sorunları görmezden gelmek, halının altına süpürmek için kamuflaj olur!