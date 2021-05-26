Milli Takım'da yer alan yıldız futbolcular, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte futbolcuların açıklamaları:

‘Çok önemliydi’

Burak Yılmaz: Lille’le kazandığım şampiyonluk, benim kariyerimde çok önemli olacak. PSG gibi bir devin önünde bunu başarmak çok önemli. Turnuvaya İtalya maçıyla başlayacağız. Bu mücadeleye ciddi bir şekilde hazırlanacağız. İtalya defans hattıyla ekol olmuş bir takım. Onlardan çekinmiyoruz. Neler olacağını göreceğiz."

‘Unutulmayacak’

Yusuf Yazıcı: Çok mutluyuz ve yorgunuz. Lille’de hayatımızın belki de unutulmayacak anını yaşadık. Bu şampiyonluk, turnuva öncesi bize ayrı bir özgüven kazandıracaktır. Milli Takım’da güzel şeyler olacak. Transfer durumu ile ilgili bir süreç yok. Uzun bir zaman var, belki sonra olabilir.

‘Ortam mükemmel’

Zeki Çelik: Ülkemizi Lille’de başarıyla temsil ettik ve mutlu sona ulaştık. İnşallah ülkemizi daha iyi temsil etme şansı buluruz. Milli Takım’dan çok umutluyum. Çok kaliteli bir takım ve arkadaşlık ortamı mükemmel. Yarınki (bugün) antrenmanı da dört gözle bekliyoruz. Elimizden geleni en iyi performansı göstermeye çalışacağız.

İşimize geldi

Merih Demiral: Geçen sene bizim 3-4 sakat futbolcumuz vardı. O yüzden şampiyonanın geçen sene ertelenmesi bizim için iyi oldu diyebilirim. Sahada birbirimiz için mücadele ediyoruz. Çok güzel bir Milli Takım var, güzel başarılar yakaladık ee inşallah önümüzdeki süreçte de güzel başarılar yakalarız.

‘Şansımız yüksek’

Ozan Kabak: Her sezon olduğu gibi bu sezon da farklı oldu benim için. Ama güzel geçti, güzel tecrübeler yaşadım. Şimdi buradayım. İnşallah burada güzel şeyler yaşarız ve milletimizi gururlandırırız. Gruptaki şansımız yüksek. Çok iyi ve çok genç bir takımız.

‘Kolay maç yok’

Okay Yokuşlu: Çok önemli bir turnuva hem bireysel hem de ülkemiz adına. Güvenimiz tam, bu yolun sonuna kadar gidebileceğimize ben de inanıyorum. Tabii ki maçlar sahaya çıkmadan kazanılmıyor ve bu seviyede hiç kolay maç yok.

‘Gruptan çıkacağız’

Kenan Karaman: Sezon iyi geçti. Şansımız çok büyük diye düşünüyorum. Mart ayında çok iyi maçlar çıkardık. İnşallah bu performansı EURO 2020’de de göstereceğiz ve gruptan çıkacağız.

‘Sonunda başladı’

Enes Ünal: Bu anı bekliyorduk. Sonunda kamp bizim için başlayacak. İnşallah iyi hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Forvette çok oyuncumuz var. Kim oynarsa oynasın hepimizin tek görevi elimizden gelenin en iyisini yapmak.