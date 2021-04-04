Fransa Ligi Ligue 1'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçlardan biri olarak gösterilen PSG-Lille kapışmasını konuk ekip kazandı. Kadrosunda Türk yıldızlarımızı barındıran Lille, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in kadroda yer almadığı, Burak Yılmaz'ın yedek başladığı karşılaşmada PSG'yi 20. dakikada Jonathan David'in golüyle mağlup ederek, puan farkıyla rakibinden liderliği aldı. Burak, 73. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna girdi. PSG 63 puanda kalırken, Lille 66 puanla bitime 7 hafta kala zirvede tek başına kaldı.

Monaco da bırakmıyor...

Son anları gergin geçen mücadelenin uzatma anlarında Neymar ve konuk ekipte de Djalo kırmızı kart gördü. Lille bu sonuçla, Nisan 1996'dan sonra ilk kez rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Günün diğer önemli maçlarından biri olan kapışmada Monaco, Metz'i sahasında 4-0'la geçerek 62 puana yükseldi ve şampiyonluk yarışına Kırmızı-Beyazlılar da tam anlamıyla girmiş oldu.