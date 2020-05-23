‘Biz 82 yıldır önce halk sonra bankayız’

Aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü banka olarak faaliyetlerini sürdüren Halkbank, yeni yaşına KOBİ Bankacılığı alanında yüzde 19,4 pazar payı ile girmenin gururunu yaşıyor. Türkiye ekonomisinin sağlam bir mali altyapıya sahip olduğuna ve ekonomik istikrarın korunmasında kamu bankalarının etkin rol oynadığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank bugün aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü sıradadır. Bugün geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor. Halkbank 82 yıldır önce halk, sonra bankadır” dedi.

Yurtdışındaki bankaları dâhil toplam 7 bağlı ortaklığı olan Halkbank’ın diğer iştiraklerle birlikte toplam 26 ortaklığı bulunuyor. Halkbank; Sırbistan ve Makedonya’da 78 şubeli 2 bankasının yanı sıra geniş muhabir bankacılık ağı ile Londra ve Singapur gibi küresel finansal merkezlerde bulunan yurt dışı şube ve temsilcilikleri sayesinde uluslararası düzeyde üstün hizmet veriyor