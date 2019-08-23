Biyonik adam Vedat Muric

Hazırlık döneminden itibaren her maçta forma giyen ve Süper Lig’in ilk haftasında da attığı şık golle alkışları alan Kosovalı futbolcu, adeta ‘biyonik adam’ gibi kuvvetiyle öne çıktı. Antrenmanlarda ve maçlarda bitmek bilmeyen enerjisiyle teknik heyetin çok beğenip desteklediği yıldız oyuncu, şu ana kadar 670 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’de Vedat Muriç’li forvet hattı şimdiden göz kamaştırıyor. Sezon başında Çaykur Rizespor’dan bonservisiyle beraber alınan Kosovalı forvet, kısa sürede hem takıma adapte oldu hem de profesyonelliğiyle takdir kazandı.

Forvet hattına bir transfer daha düşünen sarı-lacivertlilerde, buna karşın Muriç’in performansı, adaptasyonu, mücadeleci kişiliği ve çalışkanlığı teknik heyetten tam not aldı. Gelmesi gündemde olan golcünün Muriç’in alternatifi olması hesaplanırken, sezon genelinde 25 yaşındaki forvetle devam edilecek.

Hazırlık maçları, Audi Cup ve Süper Lig’in ilk haftasında 7 maçta 670 dakika sahada kalan ve alternatifsiz tek isim olan Vedat Muriç, 4 gol kaydetti. Özellikle hazırlık döneminde tıpkı resmi maçlarda oynuyor gibi oyunda kalan Muriç, oyundan çıkmayan tek oyuncu olarak çoğu zaman göze çarptı.

Süper Lig’de de Gazişehir maçıyla Kadıköy’de şık bir gole imza atan deneyimli yıldız, taraftarlarla da çok iyi bütünleşti. Adeta ‘biyonik adam’ gibi görülen, kuvvetiyle öne çıkan, pes etmeyen karakteriyle göz dolduran ve çalışanlığıyla alkışlanan Kosovalı oyuncu, takım içerisinde de şimdiden çok sevildi.

Koç da memnun

Başkan Ali Koç’un da transferinden çok memnun olduğu Muriç, camiada kısa sürede önemli bir yer edindi. Sarı-lacivertli camiayla bütünleşmesindeki bir diğer durum da çocukluğunda Fenerbahçe taraftarı olmasıydı. Fenerbahçe formalı çocukluk fotoğrafları çok beğenilen Vedat Muriç, Kadıköy’de uzun süredir aranan golcü hasretini dindirdi.

(Milliyet)