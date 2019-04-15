Biyonik adam Atiba Hutchinson!

Beşiktaş’ın evinde lider Başakşehir’i devirip zirvede bütün hesapları değiştirmesinde en önemli pay sahibi Atiba Hutchinson’ındı. Oscar ödüllü film Benjamin Button’daki gibi adeta yaşlandıkça gençleşen 36 yaşındaki yıldız inanılmaz bir performans ortaya koydu. Neredeyse sahada basmadık yer bırakmadı. Hem hücumda, hem de savunmada bir orkestra şefi gibi yönetti Beşiktaş’ı. Saha içinde sürekli yönlendirdiği takım arkadaşları Atiba’nın ağzının içine bakıyordu. Dakika 90 artıları gösterdiğinde bile sahanın en enerjik ismi olarak dikkat çekti. İlk yarıda tel tel dökülen takımını attığı golle ayağa kaldıran isim oldu ve galibiyette baş rolü oynadı. Toplam 60 defa pas girişiminde bulundu ve bunların 57’sinde başarılı olarak kusursuza yakın bir performans sergiledi. Sürekli olarak rakibin ataklarını kesti ve 6 defa top çalarak bu alanda da sahanın en iyisiydi.

Performansı planı değiştirdi

Üstelik Atiba Hutchinson bu performansını ligin vasat ekiplerinden birine karşı değil, sezonun en organize, takım oyununu en iyi yansıtan lig liderine karşı sergiledi. Kanadalı yıldız bu performansıyla yönetimi de ikna etti. Başkan Fikret Orman ve ekibi bir süredir 36 yaşındaki oyuncunun kontratını yenileme konusunda kararsızdı. Çünkü yeni sezonda gençleştirmeye gidileceği için Atiba ile yolların ayrılması düşünülüyordu. Ancak tecrübeli oyuncu Başakşehir karşısındaki inanılmaz performansıyla önümüzdeki sezon da takıma faydalı olacağını ispatlayınca işler değişti. Başkan Orman’ın, karşılaşma sonrasında Kanadalı oyuncunun kontratının bir yıl daha uzatılması konusunda yönetimdeki isimlerle hem fikir olduğu öğrenildi. Yönetim, Atiba ile sezon sonunda masaya oturarak kararsız olan Kanadalı oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

Kararı bekleniyor

Atiba Hutchinson geçtiğimiz günlerde Hollanda basınına verdiği röportajda futbola devam edip etmeme konusunda kararsız olduğunu söylemişti. Artık yaşlandığını söyleyen Kanadalı oyuncu, “Vücudum eskisi kadar güçlü değil. Bir sene daha oynayabilir miyim bilemiyorum” demiş, Başakşehir maçından sonra ise “Gelecek ne getirecek hep birlikte göreceğiz” sözlerini kullanmıştı. Başkan Fikret Orman, Atiba’nın futbolu bıraksa da Beşiktaş’ta kapılar ona sonuna kadar açık olduğunu söylemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi