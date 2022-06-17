Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen ‘Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası’ sona erdi. 81 ilden yaklaşık 700 sporcunun katılım sağladığı Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Bitlisli sporcular yeni bir başarıya daha imza attılar. 1 hafta süren zorlu şampiyonaya Bitlis’i temsilen katılan Özlem Melek Korkmaz, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, Seyit Ali Arıcı ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada birinci olan Özlem Melek Korkmaz’ın Malezya'da yapılacak olan ‘Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceği belirtildi.

Mücahit Tarlan - Hakan Okay / BİTLİS (İHA)