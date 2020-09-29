Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nda kayıtlar açıldı

Türkiye E-Spor Federasyonu’nun tek resmî espor kupası olan Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nın ikincisi için kayıtlar açıldı.

İşte detaylar:

Birincisinde 3bin’den fazla oyuncunun rekabet ettiği ve 100.000 TL’nin üzerinde ödül dağıtılan Türkiye Kupası’nda esporcular bu kez 9 farklı oyunda rekabet edecek.

Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nda ilk hafta, birbirinden iddialı esporcular Tekken 7 ve Pro Evolution Soccer karşılaşmalarında mücadele edecek. Sen de Tekken 7 ve PES şampiyonluğu için rekabete katılmak istiyorsan son başvuru tarihi 30 Eylül!

125.000TL değerinde EXEN Coin toplam ödül havuzu bulunan Türkiye Kupası bu yıl “Bitexen TESFED Türkiye Kupası” adıyla Bitexen isim sponsorluğu ve JBL Quantum sponsorluğunda hayata geçiriliyor.

Finalleri Red Bull Gaming Ground kapsamında Red Bull Türkiye Twitch kanalında yayınlanacak olan Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nda 6 takım oyunu ve 3 bireysel oyun yer alıyor.

İlk 3 şampiyonanın ardından, Dota 2, Tekken 7 ve PES şampiyonları Uluslararası Espor Federasyonu’nun düzenlediği 12. Espor Dünya Şampiyonasında ilk kez Türkiye’yi temsil etme şansı kazanacak. Şampiyonlar, bölge elemelerini aştıkları takdirde 6-12 Aralık tarihlerinde, İsrail, Eylat’ta düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası Finallerine katılma hakkı kazanacaklar. (Finaller, COVID-19 pandemisi gözetilerek değerlendirilecektir.)

Türkiye’nin her yerinden 16 yaş ve üstü tüm esporcuların katılabileceği Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nda kayıtlar 25 Eylül’de başlayıp her oyun’un online elemelerinden 1 gün öncesine kadar devam edecek.