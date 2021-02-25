Bitexen Teknoloji AŞ, forma göğüs sponsorluğunu üstlendiği Adana Demirspor ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre Adana Demirspor Coin (ADSC) artık yüzden fazla dijital varlığın listelendiği ve Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu'nda listelenecek. Adana'da gerçekleştirilen lansman ile duyurulan ADSC'in kendisine ait bir mobil uygulaması ve bu uygulama içerisinde ödeme sistemi olacak. Günlük hayatta kullanılabilecek olan ve Ethereum blokzinciri üzerinde oluşturulmuş toplam 50 milyonluk bir arz ile üretilmiş ADSC, 1 Türk Lirası'na sabit olacak.

Tanıtım toplantısında konuşan Bitexen Teknoloji AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Arif Kalem, "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve ürünlerimizden biri olan Dijital Varlık Platformu'muz Bitexen, tüm Türkiye'de beğenilen, tercih edilen ve popüler bir dijital varlık alım satım platformu oldu. Dijital Varlık Platformu'muz Bitexen, yüzden fazla kripto para barındırmaktadır. 1 milyona yakın kullanıcısı ve hacminden dolayı sektörümüzde lider sıralamasının içerisindedir. Bugün Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan bir teknolojiden bahsedeceğiz. Bu teknoloji aslında sadece bir kripto para değil bu kripto paranın ödeme yapısı ve uygulama yapısı ile ilgili. Adana Demirspor için oluşturduğumuz Adana Demirspor Coin ve Mavi Şimşekler uygulaması ile heyecan verici bir projeye imza attık. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Adana Demirspor'umuza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Türkiye'de benzeri olmayan bir proje sunduklarının altını çizen Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Selim Sesli ise bunun taraftarlara avantajlarını şöyle anlattı:

"Hepimizin son dönemlerde özellikle dikkatini çektiği gibi kripto paralar, dijital varlıklar gündeme olduğundan çok daha fazla karşımıza geldi. Adana Demirspor Coin'i ile birlikte taraftarlar hem kripto paraların çalışma prensibini belirleyerek hem de taraftar olarak takımına sahip olduğu düşünceleri iletme fırsatına sahip olacak. Bunun yanı sıra uygulamanın sahip olduğu ödeme alt yapısı ile de bu çözümler ekstra bir boyut kazanmış olacak. Uygulama ile taraftarlar kulüp tarafından oluşturulan anketlere katılım sağlayabilecekler. Örneğin kulübün maç esnasındaki en favori oyuncusu sizce hangisiydi ya da bu maçta takımınızın nasıl bir forma giymesini istersiniz gibi anketlere dahil olarak ve bu anketlere dahil olarak da Adana Demirspor Coin ödeyerek bu sesini takımına duyurmuş olacak."

Takımın, taraftarın sesini doğrudan duyabilme ihtimali, şansı ve kripto paraların sunduğu imkan ile teknolojinin yeni bir anlam kazanmış olacağını belirten Sesli, "Aynı zamanda taraftarlar uygulama içerisinde yer alan anketler dışında takımının yeni bir oyuncu alma ihtimaline karşılık takımına destek olabilecekler. Ya da takımlarda daha önce geriye dönük hiç yaşanmamış, takımın çalışmalarına, ön kamplarına katılma gibi takım tarafından öne sürülecek bu ihtimaller de taraftarların açık artırmalara katılarak değerlendirebileceği bir imkan olarak karşımıza çıkacak. Buna ek olarak ödeme sistemi bu uygulamayı bir üst seviyeye taşıyan bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bitexen Teknoloji'nin anlaşmalı olduğu lisanslı ödeme kuruluşları ile birlikte ve Adana Demirspor'un anlaşmalı olduğu iş yerlerinde, kurumlarda ya da herhangi bir online alışveriş noktasında taraftarlar indirimli, avantajlı ya da ADS Coin kazanarak alışveriş gerçekleştirebilecekler. Yani taraftarlar sunmuş olduğumuz bu uygulama ile günlük hayatlarında hem uygulamayı kullanabilecekler hem de taraftar olarak seslerini çok güzel bir şekilde duyurabilecekler" diye konuştu.

Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Talat Şahin de, "Kulübümüzün 81'inci yılında sportif konuların dışında teknolojik anlamdaki yatırımlarından ilkini bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni doğan çocukların bile gözünü yeni teknoloji ile açtığı bir ortamda kulübümüz de bu yeniliklerin tam ortasında yer almak istiyor. Artık evimize kadar girmiş yeni teknolojilerin hayatımızdaki her anlamda pay alması sebebiyle kulübümüzün de bu ortamda Bitexen ile yaptığı iş birliği yerini alıyor. Aynı zamanda kulübümüzün, adını taşıyan ADS Coin'i günlük hayatta da kullanabilecektir. Bu işbirliğinin Adana Demirspor kulübümüze ve Bitexen ailesine, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)