Sabah saatlerinde kısa sürede hızla yükselen Bitcoin daha sonra az bir düşüş yaşayarak 4.800 ABD Doları civarında seyretmeye başladı. Dünyanın en çok bilinen (blockchain-kripto para) sanal para birimi olan Bitcoin 2018 Mart'ından bu yana en büyük değer artışını yaşadı. Bitcoin bir önceki gün 4.150 ABD Doları civarında işlem görüyordu.

Bitcoin harici diğer popüler sanal para birimleri Ethereum, Ripple ve Litecoin'in de kısa sürede en azı yüzde 5 olmak üzere değer kazancı yaşadığı görüldü. Litecoin'in değer artışı yüzde 10'un üzerine çıktı.

ABD'de 2000'li yıllarda teknoloji hisse senetlerinde yaşanan balona benzetilen Bitcoin, kimilerine göre yakın zamanda düşüşe geçecek bir para birimi olarak görülüyor. 2018 Aralık ayında 20 bin Dolar'ın üzerine çıkan Bitcoin 1 Ocak tarihinde 13.800 Dolar'a gerilemiş ve daha sonra hızla değer kaybederek 3000 ila 4000 Dolar'dan işlem görmeye başlamıştı.

Bitcoin ağı ilk olarak 3 Ocak 2009'da hayata geçti. Manifestonun yazarı Satoshi Nakamoto'dur. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlıdır. İlk Bitcoin ile alışveriş 22 Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşti.

22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken, 4 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bu değer 8.2 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve bu tarihten günümüze hızla artmıştı.(Euronews)