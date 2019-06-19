Bitcoin yılın en yüksek seviyesini gördü

CoinMetrics.io, Bitcoin günlük aktif adres sayısının 27 Kasım 2017’den bu yana ilk kez 1 milyonu aştığını duyurdu.

Piyasada Bitcoin’in Pazar günü 9,322 dolarla rekor düzeyini görmesinden bu yana etkili olan artış eğilimi devam ediyor. Bitcoin günlük aktif adres sayısındaki artışın ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 1.22 artışla 9,324 dolarla yeni rekor düzeyini gördü.

Bitcoin, 165 milyar 649 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 57.3’ünü oluşturdu.

Toplam 2,238 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 70’i yükseldi ve yüzde 37.84 ile 71’inci sıradaki Maximine Coin arttı. En büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 0.11 ile yalnızca Tether düşerken, genel artışa yüzde 6.59 ile Bitcoin SV öncülük etti.