Bitcoin Safiye kimdir?

Onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen "Bitcoin Safiye" bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Aydın'da, kendisini ekonomist-broker olarak tanıtan Safiye Gökçe Y.'nin polis, doktor, hemşire, asker, akademisyen, adliye çalışanı gibi çeşitli mesleklerde bulunan 40 kişiyi, toplam 600 bitcoin yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı öne sürüldü. Safiye Gökçe Y.'nin vatandaşları "kaldıraç" yöntemi denilen bir yöntemle dolandırdığı iddia edildi.

Adana’da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.’nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın’a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi’ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, ‘ekonomist- broker’ olarak tanıttı. Doktora, parasını herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoin’e yatırmasını söyledi. İkna olan doktordan bitcoin karşılığında para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti.

2 YIL KAR PAYI ÖDEDİ

Böylelikle Çiftlik Bank benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek, güven kazanan Safiye Gökçe Y., 2 ay önce ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Y.’nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28’i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BITCOIN SAFİYE YAKALANDI!

AYDIN'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan Bitcoin Safiye lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hakkında Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık Suçundan aranan Bulut, Aydın polisine teslim edildi.