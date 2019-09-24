Bitcoin fiyatı bir gün içinde 9800 dolardan 8000 dolarlara kadar geriledi.

Yeni hedef 7500 dolar mı?

Hatta birkaç dakika içinde 800 dolarlık düşüş yaşandı. Uzmanlar düşüşün sebebini henüz açıklamazken bir sonraki durağın ise 7500 dolar desteği olduğunu belirtiyorlar.

Bitcoin TSİ 23:40 sıralarında 8300 dolar (48 bin TL) civarında işlem görüyor.

Kripto para piyasası bu düşüşle yaklaşık 20 miyar dolar eridi ve 222 milyar dolara geriledi.

BTC'nin piyasaki dominansı ise yüzde 69,2 civarında seyrediyor.