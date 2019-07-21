Bitcoin 6% artışla 11.005,9 seviyesinin üzerine çıktı

Bu hareketle beraber Bitcoin piyasa değeri $193,0B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 64,96% oldu. Bitcoin kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $241,2B olarak belirlendi.

Bitcoin, geçtiğimiz 24 saat içinde $10.462,0 ile $11.005,9 seviyeleri arasında işlem gördü.

Bitcoin, geçtiğimiz yedi gün içinde 4,19% geriledi yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $19,2B veya toplam hacme göre 31,04% oranında oldu. Bitcoin, geçtiğimiz yedi günde $9.082,5625 ile $11.448,7080 seviyeleri arasında işlem gördü.

Bitcoin fiyatı 17 Aralık 2017 tarihindeki $19.870,62 seviyesinden 44,61% daha düşük.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeler

Investing.com Index üzerinde Ethereum 6,48% oranında yükseldi ve $233,11 seviyesinden işlem gördü.

Investing.com Index üzerinde XRP ise 5,63% artış ile $0,33534 seviyesinden işlem gördü.

Ethereum piyasa hacmi $25,0B veya toplam piyasa hacminin 8,42% kısmı olarak ölçülürken XRP toplam piyasa hacmi $14,4B veya toplam piyasa hacminin 4,84% olarak belirlendi.