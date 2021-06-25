Bitci Teknoloji, Brezilya futbolunu dijitalleştirecek

Futbol dünyasının en başarılı milli takımları arasında gösterilen Brezilya, blockchain dünyasına Bitci Teknoloji ile adım atıyor. Brezilya Futbol Federasyonu ve Bitci Teknoloji arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Brezilya Milli Takımı için bir taraftar token projesi geliştirilecek. Söz konusu projeler Bitci Teknoloji’nin blockchain platformu olan Bitci Chain üzerinde çalışacak; geliştirilecek tokenlar ilk olarak Bitci.com’da satışa sunulacak. İlerleyen dönemde farklı borsalarda da listelenebilecek token’ların ön satış ve borsada işlem görme tarihleri Bitci ve Brezilya Futbol Federasyonu tarafından ortak bir çalışmayla belirlenecek.

FUTBOLCULARIN NFT’LERİ DE SATIŞA SUNULACAK

Son dönemin en popüler konularından olan NFT’ler (non fungible tokens) de anlaşma kapsamında yer alacak. Bitci Teknoloji altyapısı üzerinden Brezilya Milli Takımı ve futbolcuları için geliştirilecek NFT’ler gelecek dönemde satışa sunulacak. Öte yandan yapılan anlaşma Brezilya Erkek ve Kadın A Milli Futbol Takımları’nın yanı sıra U-20, U-17 ve U-15 takımlarını da kapsıyor. Anlaşma süresi boyunca, Brezilya Milli Futbol Takımı’nın, blockchain alanındaki tek iş ortağı Bitci Teknoloji olacak.

Son dönemde spor endüstrisinde hızla yaygınlaşan taraftar token projeleri, takımlar ve taraftarlar arasındaki etkileşimi artırma, taraftarlara belli kararlarda söz sahibi olma ve kulübün sağlayacağı avantajlardan yararlanma imkânı sunan kripto varlıklar olarak ifade ediliyor.

TARAFTARLAR TAKIMLARIYLA BAĞ KURACAK

Dünya genelinde yapılan farklı araştırmalara göre, bugün Brezilya milli takımlar düzeyinde en fazla taraftara sahip takım konumunda. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Kuzey Amerika’ya kadar milyonlarca taraftara sahip olan Brezilya Milli Takımı, söz konusu proje ile taraftarlarıyla olan etkileşimini artıracak. Bitci Teknoloji tarafından sunulacak dijital avantajlar ile taraftarlar, Brezilya Milli Takımı oyuncuları ile özel etkinliklere katılabilecek, çeşitli organizasyonlarda yer alabilecek hatta token’ları aracılığıyla oy kullanıp takımla ilgili bazı kararlarda söz sahibi olabilecek. Böylece Brezilya’ya gönül veren futbolseverlerin, takımlarıyla kurdukları bağ güçlendirilecek; onlara çok farklı bir taraftarlık deneyimi sunulacak.

DÜNYANIN EN ÇOK TAKİP EDİLEN MİLLİ TAKIMI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, dünya futbolundaki ilk milli takım anlaşmasını geçtiğimiz ay içinde İspanya ile hayata geçirdiklerini hatırlatırken, “Bu önemli iş birliğiyle birlikte, teknolojimizi Güney Amerika’ya taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yediden yetmişe herkesin büyük beğeniyle takip ettiği; yapılan bağımsız araştırmalara göre de dünyanın en çok izlenen milli takımları arasında başı çeken Brezilya’nın blockchain alanındaki tek iş ortağı olmak bizler için büyük gurur verici. Umuyoruz bu iş birliği onlara daha nice başarılar getirecek. Gelecek dönemde hayata geçireceğimiz taraftar token ve NFT projelerimizi, Brezilya taraftarlarıyla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Konuyla ilgili konuşan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanvekili Antonio Nunes ise, “Bitci ile birlikte, dünyanın dört bir yanındaki tüm Brezilya milli takım taraftarlarıyla etkileşime geçme fırsatına sahibiz. Taraftarların, dünyanın en popüler milli takımı için hissettiği tutkuyu, özel deneyimler, avantajlar ve içeriklerle birleştireceğiz” ifadelerini kulandı.

Brezilya Futbol Federasyonu Ticari Direktörü Lorenzo Perales ise şunları söyledi: “Bu iş birliği, markamızın dijitalleşme ve globalleşme yolculuğunun devamı için çok önemli bir adım. Futbol deneyimi, futbolun tüketilme biçimi artık değişiyor ve taraftar token pazarına girmemiz bu dönüşümün vazgeçilmez unsurlarından biriydi. Bu alandaki ana platformlarla bir süredir temas halindeyiz ve şunu söyleyebiliriz ki; bu iş birliği, muhtemelen dünya çapında blockchain teknolojileri alanındaki en önemli sponsorluk olacak” dedi.

Bugüne kadar tüm Dünya Kupaları’na katılabilen tek takım

Dünya futbolunun açık ara en başarılı milli takımı olarak gösterilen Brezilya, ayrıca bugüne kadar yapılan Dünya Kupalarına katılan tek takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Katıldığı 20 Dünya Kupası'nda 5 şampiyonluğu bulunan Brezilya’nın toplam kadro değeri yaklaşık 900 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Birçok dünya yıldızına sahip Brezilya aynı zamanda futbolseverler tarafından en fazla izlenen ve sevilen milli takım olarak gösteriliyor.