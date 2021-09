BITCI Racing Başarı Serisini İzmir’de de Sürdürdü!

Türkiye’de motor sporları sahnesine ses getiren bir giriş yapan ve katıldığı her şampiyonada şampiyonluk hedefleyen BİTCİ Racing, 18-19 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen Türkiye Pist Şampiyonası 3. ayak yarışlarında start aldı.

Turuncu otomobillerin direksiyonunda bulunan BİTCİ Racing pilotları Turgut Konukoğlu ve İbrahim Okyay sırlama turlarında birinci ve ikinci dereceleri elde ederek ne kadar formda olduklarını gösterdi. Bu sonuçla Cumartesi günü gerçekleşen ilk yarışta gridin ilk sırasını dolduran BİTCİ Racing pilotları özellikle kendi aralarında girdikleri sıkı rekabetle izleyenlerden tam not aldı ve keyifli görüntülere imza attı. Pazar günü ters grid uygulaması ile en arkadan start alan Turgut ve İbrahim, ilk turlarda üst sıralara çıkmak için rakipleri ile mücadele etti ve yarış bitiminde 8 tur kala birinci ve ikinci sıraya yerleşerek bu yarışı da başarıyla tamamladı. Sıralama seansında önde olan tecrübeli pilot İbrahim Okyay olsa da her iki yarışı kazanarak önemli puan toplayan ve şampiyonada İbrahim’in ardından ikinci sıraya yükselen Turgut, hafta sonunun kazanan ismi oldu. İki takım arkadaşının tüm hafta sonu yaşadığı sıkı mücadele hem izleyenlerden tam not aldı, hem de birincilik serisini sürdüren BİTCİ Racing’e aynı zamanda En İyi Takım kupasını ikinci kez kazandırdı.

Takım Direktörü ve pilotu İbrahim Okyay yarış sonrasında ‘BİTCİ Racing olarak Türkiye Pist, Karting, Baja ve Offroad Şampiyonalarını takip ediyoruz. Bu hafta sonu sıra TPŞ’de idi ve başarılı sonuçlar elde ettik. Takım arkadaşım ile aramızda olan tatlı rekabet bizi önümüzdeki sezona ve özellikle yurt dışı yarışlarına hazırlıyor. Turgut’un daha önce TCR otomobillerde elde ettiği deneyim de tüm takıma önemli bir katkı sağlıyor.’, dedi.

BITCI Racing yarışlarda co-sponsorları İzeltaş, Glasurit, Vavacars, Vosmer, Turkrent ve Fikirmedya’yı da sporseverlerle buluşturuyor.

Tüm sporseverler takıma ait AUDİ RS3 LMS TCR yarış otomobillerini VOSMER Bornova showroomunda ziyaret etmeye ve yakından incelemeye davetlidir.