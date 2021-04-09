Bisikletçiler Külliye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi ile görüştü. 11 Nisan’da Kapadokya’dan start alıp, 18 Nisan’da Kuşadası’nda noktalanacak olan 56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiren kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hazır bulundu.

Şampiyon haltercilere kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Avrupa Halter Şampiyonası’nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmailov’u tebrik etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü şampiyon sporcularımızı kutlayarak başarılarının devamını diledi.