Fransızlar'ın günü!
Yol bisikletinin en prestijli yarışı 106. Fransa Bisiklet Turu’nun 14. etabı, 117.5 kilometrelik Tarbes ile Tourmalet arasında yapıldı.
21 Temmuz 2019, Pazar 10:27
14. etaba Fransız pedaller damgasını vurdu. Finişi tırmanışla sona eren etabın ilk iki sırasında ilk kez Fransız sporcular yer aldı. Groupama takımından Thibaut Pinot 3 saat 10 dakika 20 saniyeyle birinci olurken, sarı mayo sahibi Julian Alaphilippe de 6 saniye geriden gelerek ikinci oldu. Alaphilippe ayrıca genel klasmanda en yakın takipçisiyle arasındaki süre farkını 1 dakika 26 saniyeden 2 dakikaya çıkardı.
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