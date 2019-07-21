Fransızlar'ın günü!

14. etaba Fransız pedaller damgasını vurdu. Finişi tırmanışla sona eren etabın ilk iki sırasında ilk kez Fransız sporcular yer aldı. Groupama takımından Thibaut Pinot 3 saat 10 dakika 20 saniyeyle birinci olurken, sarı mayo sahibi Julian Alaphilippe de 6 saniye geriden gelerek ikinci oldu. Alaphilippe ayrıca genel klasmanda en yakın takipçisiyle arasındaki süre farkını 1 dakika 26 saniyeden 2 dakikaya çıkardı.