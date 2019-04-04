Bisiklet Milli Takımı yarışlara Erciyes’te hazırlanıyor

Bisiklet Milli Takımı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda hazırlanıyor.

Yüksek irtifa kampı için Erciyes Dağı’nda bulunan milli takım, antrenör Kairat Baigudinov önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 16-21 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için çalışmalara 11 sporcu ve antrenör katılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda en iyi dereceyi almak istediklerini ifade eden Milli Takım Antrenörü Kairat Baigudinov, "İlk hedefimiz bilindiği gibi 16-21 Nisan tarihleri arasında koşulacak olan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu müsabakalarımız. Bu turun hazırlığı için buradayız. Yüksek irtifa çalışması yapmaktayız. Kampımızda halihazırda 11 sporcu var ve hedefimiz bu turda en iyi dereceyi elde edebilmek" dedi.

"Erciyes’te olmamızın nedeni sporcularımızı en iyi şekilde rakiplere hazırlamak"

Günümüz dünyasında sporcuların yüksek irtifa çalışmaları yaptığını, bu şekilde de yarışlarda avantaj sağlandığını kaydeden Baigudinov, "Bilindiği gibi profesyonel sporcular modern dünyada bu tarz çalışmalar yapmaktalar. Yüksek irtifa çalışması yapmakla kan değerlerimizi yenilemiş ve yükseltmiş oluyoruz. Buradaki adaptasyondan sonra müsabaka için daha düşük irtifalara indiğimizde bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. Burada olmamızın nedeni teknik avantajları değerlendirerek sporcularımızı en iyi şekilde rakiplere karşı hazırlamak" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları"

2020 yılında Tokyo’da yapılacak olan olimpiyatlara katılabilmek için yarışlardan en yüksek puanı almayı hedeflediklerinin altını çizen Kairat Baigudinov, "Bilindiği gibi Türkiye turumuzun yanı sıra bu sezon için en büyük hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak. Orası için gereken kota puanını toplayabilmek. Bu amaçla ülkemiz ve yurt dışında düzenlenecek müsabakalara katılacağız. Ülkemizdeki yarışlardan en yüksek puanları elde etmeye çalışırken yurt dışındaki yarışlarımızda da deneyim kazanarak orada da puanlarımızı takviye etmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl için en büyük hedefimiz olimpiyatlar için kota puanı alabilmek" ifadelerini kullandı.

Bisiklet Milli Takımı 11 Nisan'a kadar Erciyes'te kamp çalışmalarına devam edecek.

İHA