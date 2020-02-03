Bisiklet Sürmenin Faydaları Neler?

Bisiklet sürmenin çok sayıda faydası bulunuyor. İnsan sağlığının en önemli dostlarından birisi olan bisiklet, tercih edildiğinde, sağlığı korumakla kalmıyor, kilo da verdiriyor. Bisiklet sürmenin faydalarını sizler için sıraladık.

Kilo Verdirir

Devamlı bir spor haline getirildiğinde, istenilen düzeylerde kilo vermek mümkündür. Vücudun tüm kaslarını çalıştırdığından, fit görünüm kazandırır.

Kalp Sağlığını Korur

Kalp sağlığının önemli dostlarından birisi bisiklet sürmedir. Bisiklet sürenlerin kan damarlarına daha fazla oksijen gider. Buda sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır.

Kasları Güçlendirir

Kasları güçlendirmenin en iyi yollarından birisi hatta en iyisi bisiklet sürmektir. Kaslar gittikçe güçlenip, sağlamlaşmaya başlar. İlerleyen yaşlarda, kas sorunlarının önüne geçer.

Duruşu İyileştirir

Dik durmak isteyenler, bisiklet sürerek bunu başarabilirler. Bisiklet sürmek, kişinin duruşunu ideal seviyeye getirir.

Kanser Düşmanıdır

Hareketsiz yaşam, vücudun toksinleri biriktirmesine neden olur. Toksinler, kanser oluşumunun tetikleyicileri arasında bulunur. Bisiklet sürmek, vücudun dinç ve hareketli olmasını sağlar. Toksinlerin birikmesine engel olur.

Stresi Azaltır

Her gün 20 dakika bisiklet sürenler, diğer insanlara göre daha az stresli olabilirler.

Bisiklet sürmenin daha pek çok faydası bulunur. Doğumun kolaylaşmasını sağlar, vücudu fit hale getirir. Beynin güçlenmesine yardım eder, gençleştirir. Uyku düzenini sağlar, nefes almayı kolaylaştırıcıdır. Çevreye katkısı bulunur, kabızlığı giderir.

Bisiklet Hangi Kasları Çalıştırır?

Bisikletin faydaları oldukça fazladır. En önemlisi, yaşam kalitesinin artırmasıdır. Bisiklet sürmenin hangi kasları çalıştırdığını merak ediyorsanız, gelin beraber bakalım.

Bisiklet Kullanıldığında Çalışan Alt Bölüm Kasları

- Ayakların bükülmesini sağlayabilen kaslar

- Kalça kasları ve ayak düzlemleri

- Kalça fleksörleri

- Uyluk bölümünün arka kasları

- Uyluk bölümünün ön kasları

- Baldır kasları

Bisiklet Kullanımında Çalışan Üst Kaslar

- Kollardaki tüm kaslar

- İç ve dış karın kasları

- Boyun kasları

- Sırt kasları

- Omuz ve sırt kasları

Pedal çevrildiğinde, hem üst bölümdeki hem de alt bölümdeki kaslar, belli düzen içerisinde sırasıyla çalışır. Profesyonel anlamda bisiklet sporuyla ilgilenen kişilerde üst kasların çok daha aktif olduğunu söylemek mümkün.

Bisiklet Sürme Bacak İnceltir mi?

Bisiklet sürerken, bacakların incelmesi isteniyorsa, günlük 1 saat ve üzeri bu sporla uğraşılmalıdır. Gündelik 20 dakika ve altında bisiklet sürüldüğünde, bacakların kas haline gelerek, kalınlaşmasına neden olabilir. Bisiklet sürüldüğünde bacaklar inceltmek isteniyorsa, şunlara dikkat edilmelidir.

- Günde minimum 1 saat bisiklet sürülmelidir. (Profesyonel olmasa bile bu sporla ilgili olmak gerekir.)

- Beslenmeye dikkat edilmelidir. Bisiklet sürüldüğü halde, düzensiz ve çok fazla yemek yemek, bacakların kalınlaşmasına neden olur. Dikkatli ve gerekli beslenme, bacakları inceltecektir.

- 10 gün yapılıp 1 ay yapılmadığında, bacaklar kendiliğinden kas haline gelir. Hatta kas olmadan kilo alabilir. Düzenli ve uzun süreli uğraşılırsa, güzel ve ince görünümlü bacaklar elde edilebilir.

Bisiklet Sürmek Zayıflatır mı?

Bisiklet sürme, özellikle bölgesel yağların erimesine yardımcı olur. Ama zayıflama amacıyla sporla ilgileniliyorsa uzman doktordan yardım almak doğru karar olabilir. Diyetisyen yardımıyla, bisiklet sürerek zayıflama mümkün hale gelebilir. Bisiklet sürerek zayıflamak istiyorsanız, şu soruları kendinize sormalısınız.

- Kaç kilo vermek istiyorum,

- Bisiklet sürmedeki amacım tam olarak nedir,

- Yeterli destek alıp beslenmeme dikkat ediyor muyum,

Bu sorulara yanıtınız olumluysa, beklediğiniz gibi istediğiniz limitlerde zayıflama imkanı bulabileceksiniz. Ama zayıflama konusunda uzman desteği almanızı öneririz.



