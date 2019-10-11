Kafasını oldukça şiddetli bir biçimde çarpan 22 yaşındaki İtalyan, kaza sonrası sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçirdiği için yoğun bakıma alınan İtalyan bisikletçinin vefat haberi iseİtalyan haber sitesi Giornaledi Alessandria’da duyuruldu.
İtalya Bisiklet Federasyonu Bölge Komitesi Başkan Yardımcısı Carlo Ianneli’nin oğlu olan Giovanni Ianneli, kaza meydana geldiğinde babasından yalnızca birkaç metre uzaktaydı.
Lider grupla birlikte sprint finişe girildiği sırada meydana gelen kazada düştüğü sırada başını çit direğine çarpan İtalyan bisikletçinin aldığı darbe sebebiyle olay yerinde kalbinin durduğu belirtildi. Helikopterle hızla hastaneye taşınan Ianneli’nin hemen ameliyata alındığı ve bir gece komada kalmasının ardından 7 Ekim gecesi yaşamını yitirdiği açıklandı.
Polonya Turu’nda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Lotto-Soudal’lı bisikletçi Bjorg Lambrecht’in ölümünün ardından bisiklet dünyası ikinci kez yaşanan trajik olayla sarsıldı. 22 yaşındaki Belçikalı, yarış sırasında düşerek menfeze çarpmış ve götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
(Cyclist)