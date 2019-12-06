Birsel Vardarlı’ya büyük onur

Fenerbahçe, kadın basketbol takımının formasını 13 yıl boyunca terleten Birsel Vardarlı Demirmen’e güzel bir şekilde veda etmeye hazırlanıyor.

22 Aralık Pazar günü Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bellona Kayseri arasında oynanacak maçtan önce Birsel için jübile organizasyonu düzenlenecek. Yıldız oyuncuyla özdeşleşen 7 numaralı forma da bundan sonra kimse tarafından giyilmeyecek!

Birsel Vardarlı, 13 yıllık kariyerinde en çok maça çıkan (675), en çok şampiyonluk yaşayan (10), en çok kupa kazanan (22) oyuncu olarak adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı.