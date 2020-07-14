Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz’da yaşadığımız çok uluslu darbe ve işgal girişimine, bu ülkenin asil evlatları canlarını vererek engel oldu. Tarihte tanık olduğumuz en alçak ihanet şebekesi terör örgütü FETÖ üzerinden servis edilen işgal planı, milletimizin kenetlenmesiyle ters yüz edildi." dedi. Başkan Aydın, yaptığı açıklamada, "Türkiye o gece, yüzlerce yıllık siyasi tarihinin en yoğun mücadelesini verdi. Millet olmanın, vatan ekseninde mücadele etmenin, cesaretin örneğini bütün dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.

Hain darbeci terör örgütü FETÖ’yü maşa olarak kullanan düşmanların 15 Temmuz 2016’da düğmeye bastığını ifade eden Birol Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde hızla büyümesi dış ülkeleri hep rahatsız etti. Ülkemizin içerisine sızan hain FETÖ şebekesini maşa olarak kullanan düşmanlarımız 15 Temmuz’da düğmeye bastı. Ancak halkımız o düğmeye basan parmakları teker teker kırdı. Bu ülke, aslında bir İstiklal Savaşı olan 15 Temmuz direnişinde Kurtuluş Savaşı ruhunun ölmediğini, Türk halkının özgürlüğüne dokunulduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi.

Türk olmaktan ne kadar gurur duysak az. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar sevinsek az. O gece yediden yetmişe tankların üzerlerine koşan, uçaklara kafa tutan bu kahraman ulusumuza ne kadar teşekkür etsek az."

Federasyon olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün unutulmaması için sadece 15 Temmuz tarihlerinde değil, yıl içerisinde çeşitli etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Aydın, "Bu vesileyle 15 Temmuz’da bu ülke için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz gecesi dimdik ayakta duran ve milletine lider olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve kahraman Türk milletine şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.