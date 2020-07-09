Birol Aydın: Milli Takım hazırlık kamplarımızı başlattık

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme süreciyle paralimpik branşlardaki milli takım kamplarına başladıklarını belirtti.

Birol Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının duyuruları doğrultusunda 2020 yılı spor faaliyetlerini planladıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Başta paralimpik branşlarımızda milli takım hazırlık kamplarımızı başlatıp diğer branşlarımızda ise tüm milli takım sporcularımızı ve aday sporcularımızın takibini teknik kurullarımızca yapmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki federasyon olarak önceliğimiz özel sporcularımızın sağlıdır.Tek dileğimiz, salgının bir an önce son bulması ve düzenleyeceğimiz şampiyonalarımızda, özel sporcularımız, antrenörlerimiz, kulüp yöneticilerimiz, il temsilcilerimiz ve anne-babalarımız ile buluşmak ve hasret gidermektir."