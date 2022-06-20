Birleşik Krallık Takımı PUBG Nations Cup 2022 şampiyonu oldu

19 Haziran 2022 Pazar günü Birleşik Krallık Takımı, Bangkok, Tayland'daki ICONSIAM'da yapılan PUBG Nations Cup (PNC) 2022'de 15 takımı yenerek şampiyon oldu. Alex "vard" Gouge, Christopher "Fexx" Wheddon, Luke "TeaBone" Crafer, Michael "mykLe" Wake ve teknik direktör Justin "MiracU" McNally'den oluşan kadro, dört günlük PUBG Esports aksiyonunun ardından toplam 203 puanla birinci oldu ve 100.000 Amerikan doları tutarındaki ödülün sahibi oldu. Ek olarak, takım ayrıca Pick'em Challenge aktivasyonundan ek fonlar alacak. Toplamda 64 oyuncu ve 16 koça ev sahipliği yapan turnuva; Avrupa, Asya, Asya Pasifik ve Amerika kıtalarından gelen takımlardan oluşuyordu. Birleşik Krallık Takımını; 500.000 Amerikan doları tutarındaki ödül havuzundan sırasıyla 58.000 Amerikan doları, 54.000 Amerikan doları ve 44.000 Amerikan doları ödüllerle Vietnam, Brezilya ve Güney Kore izledi.

Avrupa kadroları PNC 2022'de nasıl performans gösterdi?

Birleşik Krallık Takımı, 1. günün ikinci galibiyeti ile yerini güçlü bir şekilde sağlamlaştırıp, rakiplerine gözdağı vererek turnuvaya başladı. Bu başarıyı, açılış gününün rekor sayısı olan 18 puan alarak 3. maçta ikinci sıraya oturmalarını sağlayan etkileyici bir performans takip etti. Birleşik Krallık kadrosu, şampiyonluk avında finale kaldıklarından emin olmak için turnuvanın ikinci gününde de yeni bir galibiyet alarak iyi performansını sürdürdü. 3. günde takım oyununu bir kez daha yükselten Birleşik Krallık, beş maç boyunca 1 galibiyet ve 40 eleme ile bu turun da üstesinden geldi. Özellikle Vard, Fexx ve Mykle, her biri 12, 11 ve 9 eleme puanı alarak bu turda başarılı performans sergiledi. Takımın iyi formu son gün de devam etti. Maç 17'yi kazanan Birleşik Krallık, 203 puanla PNC 2022 şampiyonluk unvanını göğüsledi. Turnuvayı ikinci ve üçüncü sırada bitiren Vietnam ve Brezilya'nın zorlu rekabetinden de üstün bir şekilde çıkmayı başardılar. Birleşik Krallık takımından "Vard" etkinlik boyunca 36 skor puanı kazanarak turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Finlandiya Takımı, PNC 2022'ye mükemmel bir başlangıç yaptı. Kadro, birinci günün bitiminde 4. ve 5. maçları kazanarak liderlik tablosunun zirvesine çıktı. Takım oyuncularından curexi, D1gg3r1 ve PaG3 de günün en iyi 5 oyuncusu arasında yer aldı. Güçlü başlangıçlarına rağmen Finlandiya, PNC 2022'de başka bir galibiyet alamadı, ancak takım turnuva genelini altıncı sırada bitirmekten mutlu oldu. Türkiye Takımı ve Almanya Takımı, PNC 2022'de galibiyet alamadı ve turnuvayı 14. ve 16. sırada tamamladı.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen kadrolar artık Eylül'de başlayacak PCS7 Büyük Finalleri'nin yanında, çeşitli bölgesel üçüncü taraf etkinliklerini ve yıl sonundaki PUBG Global Championship 2022'yi dört gözle beklemeye başladılar bile.