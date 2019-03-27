Birkir Bjarnason kimdir? Fenerbahçe gündemine aldı!

Fenerbahçe'nin Aston Villa'da forma giyen İzlandalı merkez orta saha oyuncusu İzlandalı Birkir Bjarnason ile ilgilendiği öne sürüldü. Birmingham Live adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birkaç kulüp 30 yaşındaki oyuncu için devre arasında girişimlerde bulundu. Peki, Birkir Bjarnason kaç yaşında, kimdir? İşte oyuncu hakkında bilinmeyenler...

Birkir Bjarnason kimdir?

27 Mayıs 1988 doğumlu Bjarnason son yıllarda yükselişe geçen İzlanda futbolunun önemli isimlerinden. 1.84 boyundaki merkez orta saha oyuncusu Viking FK takımında futbola başladı.

Birkir Bjarnason sırasıyla Bodo Glimt, Standard Liege, Pescara, Sampdoria ve Basel formaları giydi.

İzlandalı futbolcu 2017 kış transfer döneminde 2 milyon Euro'ya Aston Villa'ya transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübü ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

76 Kez İzlanda A Milli Takım forması giyen Bjarnason bu sezon Aston Villa formasıyla 16 maça çıkıp 2 gol attı.



