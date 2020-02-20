Birkan Polat: 2020 yılında da çok mesafe kat edeceğim

2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu olan RedBull sporcusu Birkan Polat, Motobike İstanbul Fuarı’nda açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz iki yılın kendisi adına çok olumlu geçtiğini ifade eden Polat, “2018 ve 2019 yılları benim için çok başarılı geçti. 2020 yılında da çok iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum. 2019 yılından bahsetmek gerekirse toplam 10 farklı ilde ve 1 ülkede 60 gün boyunca şov yaptım. Bu şovlar çok iyi geçti ve çok iyi geri dönüşler oldu. 2020 sezonunu bu fuarla açıyorum. Son senelerde tek Türk sporcu olarak burada şov yapıyorum. 2020 yılında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Akrobasi Şampiyonası’na da hazırlanıyorum. 2020 yılının iyi geçmesini umut ediyorum” diye konuştu.

“KÜÇÜK MOTOSİKLETTEN İNİP BÜYÜK MOTOSİKLETE BİNDİĞİNİZDE ALIŞMA SÜRECİ ZOR OLUYOR”

Bu yıl yarışacağı Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası’nda büyük CC motosikletler kullanıldığını ve bu yüzden uyum konusunda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Polat, “Türkiye’de şov yaptığımız motorsikletler küçük CC. Biz bunların tutulmasını ve reklamının olmasını istiyoruz. Şov yaptığımız zeminler, bunlarla uyumlu oluyor. Avrupa Akrobasi Şampiyonası’nda büyük CC motosikletler kullanmak gerekiyor. Ben ilk senemde ilk tecrübem olmamasına rağmen 4’üncü oldum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Küçük motosikletten inip büyük motosiklete bindiğinizde alışma süreciniz bir hayli uzun sürebiliyor. Biz motosikleti kendimiz tasarlayıp, kendimiz parçalar üretiyoruz. Bu yüzden bizim için bir hayli zor oluyor. Bu yolda yol açan olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

DHA